Готовлю без мяса, а получается еще вкуснее. Быстрый и простой грибной суп

Грибные супы пользуются особой любовью у всех почитателей грибов: это первое блюдо получается очень ароматным и сытным, даже в том случае, если вы варите не на мясном, а на овощном бульоне или просто используете только грибы.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- шампиньоны, 300 г;
- картофель, 4 шт;
- лук и морковь по 1 шт;
- перец сладкий, половинка;
- сырок плавленый сливочный или по вкусу, 200 г;
- соль, перец, зелень.
Процесс приготовления
Режем картофель кубиком, лук мелко рубим.
Сладкий перец также режем небольшими кусочками, морковь трем на крупной терке.
Грибы режем в произвольной форме и размере.
Лук, морковь и сладкий перец обжариваем на растительном масле.
Добавляем к овощам грибочки, перемешиваем и жарим 3 минуты.
Добавляем картофель, вливаем воду, солим и варим до готовности картофеля.
Когда до окончания варки останется несколько минут, бросаем грибы и зелень, кусочки плавленого сырка, перемешиваем и пробуем на соль, перчим и варим несколько минут после того, как суп закипит.
Сливочный сырок вы можете заменить любым другим плавленым, добавляйте свои любимые специи и зелень, ароматные травы.
Вкусно подавать такой суп со сметаной и белыми сухариками.
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