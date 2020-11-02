Готовлю без мяса, а получается еще вкуснее. Быстрый и простой грибной суп

Грибные супы пользуются особой любовью у всех почитателей грибов: это первое блюдо получается очень ароматным и сытным, даже в том случае, если вы варите не на мясном, а на овощном бульоне или просто используете только грибы.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

шампиньоны, 300 г;

картофель, 4 шт;

лук и морковь по 1 шт;

перец сладкий, половинка;

сырок плавленый сливочный или по вкусу, 200 г;

соль, перец, зелень.

Процесс приготовления

Режем картофель кубиком, лук мелко рубим.

Сладкий перец также режем небольшими кусочками, морковь трем на крупной терке.

Грибы режем в произвольной форме и размере.

Лук, морковь и сладкий перец обжариваем на растительном масле.

Добавляем к овощам грибочки, перемешиваем и жарим 3 минуты.

Добавляем картофель, вливаем воду, солим и варим до готовности картофеля.

Когда до окончания варки останется несколько минут, бросаем грибы и зелень, кусочки плавленого сырка, перемешиваем и пробуем на соль, перчим и варим несколько минут после того, как суп закипит.

Сливочный сырок вы можете заменить любым другим плавленым, добавляйте свои любимые специи и зелень, ароматные травы.

Вкусно подавать такой суп со сметаной и белыми сухариками.