У меня духовка теперь блестит как новая: средство для чистки подсказал муж

Чтобы кухонные оборудование всегда блестело и было чистым, приходится долго и нудно очищать технику от грязи и жира, подтеков пара. Вот и я часто стояла над своей духовкой и очищала е самыми разными средствами, которые слабо помогали и приходилось тратить на это занятие долгое время, чтобы добиться желаемого результата.

После всех запеканий в духовке, я ставлю форму с горячей водой, включаю 200 градусов и пропариваю духовку около 20 минут.

Так жир и грязь быстро отмываются и не превращаются с корки, которые трудно потом удалять.

После пропарки, просто вытираем всю грязь губкой.

Благодаря мужу, я еще использую средство, предназначенное для чистки стеклокерамических плит: оно не сильно агрессивное, без абразивных частиц и отлично справляется даже с самыми старыми загрязнениями.

Наносим средство на загрязнение и оставляем на 3 – 5 минут, потом при помощи губки, удаляем грязь.