Баклажаны по-кавказски. Овощи получаются невероятно вкусными

Баклажаны по-кавказски удивительно вкусное и сочное блюдо, настоящий шедевр, вкус которого запомнится Вам надолго.
Баклажаны по-кавказски: ингредиенты
- Баклажаны — 2 шт. (две штуки)
- Перец сладкий — 1-2 шт. (одна-две штуки)
- Перец острый — 1-2 шт. (одна-две штуки)
- Лук репчатый — 1 шт. (одна штука)
- Морковь — 1шт. (одна штука)
- Чеснок — 3-4 зубчика
- Помидоры — 2 шт. (две штуки)
- Масло растительное — 1/4 Стакана
- Зелень свежая — 100 гр. (кинза, базилик, петрушка, укроп
- Специи — по вкусу (хмели-сунели, перец черный молотый )
- Соль — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Подготовьте все ингредиенты.
- Разогрейте масло в сковороде и выложите нарезанные крупными кусочками баклажаны.
- Периодически помешивая обжарьте в течение 10 минут, затем переложите в тарелку.
- Обдайте помидоры кипятком и снимите шкурку. Очищенные помидоры нарежьте на несколько частей и выложите в чашу блендера. Добавьте свежую зелень и все измельчите до однородности.
- В сковороду, где жарились баклажаны, выложите нарезанный кубиками лук и тертую морковь.
- Обжарьте овощи до мягкости и добавьте нарезанный соломкой перец.
- Готовьте все вместе около 5 минут, после чего добавьте томатный соус, измельченный чеснок и мелко нарезанный острый перец.
- Перемешайте и тушите под крышкой около 10 минут.
Баклажаны по-кавказски готовы!
дайте им настояться, после чего посыпьте свежей зеленью и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
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