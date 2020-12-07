Готовлю уже так 30 лет — вкуснее еще не было! На праздничный стол вместо котлет

Если вам уже надоели котлеты, тогда предлагаю использовать мой старый рецепт готовки одной из самых вкусных мясных закусок. Продукты нужны самые обычные, шпажки и ничего сложного в рецепте нет, зато получается очень вкусно – шашлык в духовке.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мясо, 500 г;

лук, 1 шт;

масло растительное, 2 ст.л;

соевый соус, 50 мл;

горчица, 1 ч.л;

паприка, приправа для шашлыка по 0.5 ч.л;

соль, перец.

Для маринования лука необходимо:

лук, 1 шт;

укроп;

соль, 0.5 ч.л;

сахар, треть ч.л;

уксус 9 %, 2 ч.л;

вода, 30 мл.

Процесс приготовления

Мясо берите любое, я предпочитают свинину. Режем его небольшими кусочками.

Маринуем мясо с луком, порезанным тонкими полукольцами и размятым руками.

Добавляем соль и перец, приправу для шашлыка, горчицу, соевый соус, масло растительное, паприку и другие специи. Перемешиваем все руками, чтобы смешать всю массу, тогда волокна мясо хорошо промаринуются.

Оставляем мясо на 1 час.

Совет: но лучше оставить дольше мариноваться, тогда оно будет очень вкусным и мягким.

Шпажки заливаем водой на 15 минут – так они не сгорят в духовке.

Нанизываем мясо на шпажки и выкладываем на форму.

Запекаем при 200 градусах около 20 минут.

Лук режем тонкими кольцами и маринуем в составе, из перечисленных ингредиентов.

Смешиваем еще с укропом.

Выкладываем на блюдо замаринованный лук и сверху кладем шашлыки. Так и подаем, получается очень ароматно, пикантно и вкусно.