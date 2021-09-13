Шампиньоны в кляре. От этого рецепта гости будут в восторге

Шампиньоны в кляре — прекрасный рецепт, который не оставит равнодушным ни одного гостя.
Шампиньоны в кляре: ингредиенты
- Крупные шампиньоны – 8 шт. (восемь штук)
- Мука – 160 г. (сто шестьдесят грамм)
- Сахар – 1 щ. (одна щепотка)
- Вода – 1 ст. (один стакан)
- Крахмал – 100 г. (сто грамм)
- Кунжут – 3 ст. л. (три столовых ложки)
- Разрыхлитель – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Растительное масло – опционное
- Соль – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
Способ приготовления:
- Муку соедините с крахмалом, введите сахар, разрыхлитель и присалите.
- Добавьте 3 ст. л. растительного масла, тёплую воду, вымешайте, введите кунжут и уберите в холод.
- Грибы очистите, промойте, просушите, нарежьте ломтями.
- Обмакните в кляр и жарьте на разогретой сковородке с маслом.
Шампиньоны в кляре — вкусно и аппетитно
Готовьте на здоровье!
Свежие комментарии