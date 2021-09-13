Скатерть-Самобранка

5 430 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений
    А что мяса там нет? Не хватает фарша.Вкусная и простая...
  • Ирина Чещина
    мякоть остается в сите?Яблочное желе без...
  • Александр Киевская Русь
    Яиц не хватает. Именно яйца дают неповторимый вкус дерунам (так их называют на Украине).Соседка китаянка ...

Шампиньоны в кляре. От этого рецепта гости будут в восторге

Шампиньоны в кляре — прекрасный рецепт, который не оставит равнодушным ни одного гостя.

Шампиньоны в кляре: ингредиенты

Шампиньоны в кляре

  1. Крупные шампиньоны – 8 шт. (восемь штук)
  2. Мука – 160 г. (сто шестьдесят грамм)
  3. Сахар – 1 щ. (одна щепотка)
  4. Вода – 1 ст. (один стакан)
  5. Крахмал – 100 г. (сто грамм)
  6. Кунжут – 3 ст. л. (три столовых ложки)
  7. Разрыхлитель – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  8. Растительное масло – опционное
  9. Соль – 1 ч. л. (одна чайная ложка)

Способ приготовления:

  • Муку соедините с крахмалом, введите сахар, разрыхлитель и присалите.
  • Добавьте 3 ст. л. растительного масла, тёплую воду, вымешайте, введите кунжут и уберите в холод.
  • Грибы очистите, промойте, просушите, нарежьте ломтями.
  • Обмакните в кляр и жарьте на разогретой сковородке с маслом.

Шампиньоны в кляре — вкусно и аппетитно

Шампиньоны в кляре. От этого рецепта гости будут в восторге 2

Готовьте на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх