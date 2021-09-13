Шампиньоны в кляре. От этого рецепта гости будут в восторге

Шампиньоны в кляре — прекрасный рецепт, который не оставит равнодушным ни одного гостя.

Шампиньоны в кляре: ингредиенты

Крупные шампиньоны – 8 шт. (восемь штук) Мука – 160 г. (сто шестьдесят грамм) Сахар – 1 щ. (одна щепотка) Вода – 1 ст. (один стакан) Крахмал – 100 г. (сто грамм) Кунжут – 3 ст. л. (три столовых ложки) Разрыхлитель – 1 ч. л. (одна чайная ложка) Растительное масло – опционное Соль – 1 ч. л. (одна чайная ложка)

Способ приготовления:

Муку соедините с крахмалом, введите сахар, разрыхлитель и присалите.

Добавьте 3 ст. л. растительного масла, тёплую воду, вымешайте, введите кунжут и уберите в холод.

Грибы очистите, промойте, просушите, нарежьте ломтями.

Обмакните в кляр и жарьте на разогретой сковородке с маслом.

Шампиньоны в кляре — вкусно и аппетитно

Готовьте на здоровье!