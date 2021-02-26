Винегрет классический: как в детстве

Винегрет классический! Приготовим винегрет — очень вкусный салат, знакомый нам еще с глубокого детства.
Винегрет классический: откуда пришёл винегрет
Салат наподобие винегрета пришёл из Скандинавии. Но лучше всего он прижился в Российской Империи. Однако тогда этот салат не имел особенного названия.
Ну салат с овощами, поливали уксусом, подавали к императорскому столу.
Однажды приехал в Россию знаменитый французский повар, распробовал салат.
Салат и ему пришёлся по вкусу. Но когда он увидел, как его готовят, удивлённо воскликнул: «Vinaigre?!» (Уксус?!). Ну а русские повара решили, что он восхищённо произнёс название салата. Так и прозвали салат Винегретом.
Винегрет классический: ингредиенты
- Полстакана варёной фасоли
- Варёная свекла
- Варёная морковь
- Один-два варёных картофеля
- Луковица
- Три-четыре маринованых огурца
- Сто граммов квашенной капусты
- Треть лимона
- Чайная ложка горчицы
- Сахарный песок
- Растительное маслом
- Петрушка
- Соль
- Чёрный перец
Винегрет классический: как можно приготовить
- Заранее варим фасоль. В отдельной кастрюле варим свёклу, морковь и картофель.
- Берём салатницу. Нарезаем варёную морковь примерно размером с фасоленьки.
- Нарезаем хорошо сваренный картофель. Отправляем в салатницу.
- Нарезаем белый лук крупными кубиками. Отправляем в отдельную миску. Выжимаем лимонный сок. К луку добавляем половину лимонного сока. Приправляем горсточкой сахарного песка. Затем солим.
- А теперь надо помять лук руками. Лук должен отдать свою горечь, чтобы салат получился особенно вкусным.
- Нарезаем маринованные огурчики и квашенную капусту. Эти ингредиенты также отправляем в салатницу.
- Нарезаем варёный бурак. Чтобы бурак не окрасил салат, кладём его в отдельную миску и поливаем подсолнечным маслом.
- В оставшийся лимонный сок добавляем горчицу.
- Затем добавляем чайную ложку соли, чёрный молотый перец. Добавляем оливковое масло. Взбиваем и соус готов.
- Добавляем свеклу и лук в салатницу. Поливаем соусом. Посыпаем листиками свежей петрушки.
Винегрет классический: готов
Салатик готов на радость семье!
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