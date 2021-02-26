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Винегрет классический: как в детстве

Винегрет классический! Приготовим винегрет — очень вкусный салат, знакомый нам еще с глубокого детства.

Винегрет классический: откуда пришёл винегрет

Салат наподобие винегрета пришёл из Скандинавии. Но лучше всего он прижился в Российской Империи. Однако тогда этот салат не имел особенного названия.

Ну салат с овощами, поливали уксусом, подавали к императорскому столу.

Однажды приехал в Россию знаменитый французский повар, распробовал салат.

Салат и ему пришёлся по вкусу. Но когда он увидел, как его готовят, удивлённо воскликнул: «Vinaigre?!» (Уксус?!). Ну а русские повара решили, что он восхищённо произнёс название салата. Так и прозвали салат Винегретом.

Винегрет классический: ингредиенты

  • Полстакана варёной фасоли
  • Варёная свекла
  • Варёная морковь
  • Один-два варёных картофеля
  • Луковица
  • Три-четыре маринованых огурца
  • Сто граммов квашенной капусты
  • Треть лимона
  • Чайная ложка горчицы
  • Сахарный песок
  • Растительное маслом
  • Петрушка
  • Соль
  • Чёрный перец

Винегрет классический: как можно приготовить

  • Заранее варим фасоль. В отдельной кастрюле варим свёклу, морковь и картофель.
  • Берём салатницу. Нарезаем варёную морковь примерно размером с фасоленьки.
  • Нарезаем хорошо сваренный картофель. Отправляем в салатницу.

Винегрет классический

  • Нарезаем белый лук крупными кубиками. Отправляем в отдельную миску. Выжимаем лимонный сок. К луку добавляем половину лимонного сока. Приправляем горсточкой сахарного песка. Затем солим.
  • А теперь надо помять лук руками. Лук должен отдать свою горечь, чтобы салат получился особенно вкусным.
  • Нарезаем маринованные огурчики и квашенную капусту. Эти ингредиенты также отправляем в салатницу.
  • Нарезаем варёный бурак. Чтобы бурак не окрасил салат, кладём его в отдельную миску и поливаем подсолнечным маслом.

Винегрет классический

  • В оставшийся лимонный сок добавляем горчицу.
  • Затем добавляем чайную ложку соли, чёрный молотый перец. Добавляем оливковое масло. Взбиваем и соус готов.
  • Добавляем свеклу и лук в салатницу. Поливаем соусом. Посыпаем листиками свежей петрушки.

Винегрет классический: готов

Салатик готов на радость семье!

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