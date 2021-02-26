Винегрет классический: как в детстве

Винегрет классический! Приготовим винегрет — очень вкусный салат, знакомый нам еще с глубокого детства.

Винегрет классический: откуда пришёл винегрет

Салат наподобие винегрета пришёл из Скандинавии. Но лучше всего он прижился в Российской Империи. Однако тогда этот салат не имел особенного названия.

Ну салат с овощами, поливали уксусом, подавали к императорскому столу.

Однажды приехал в Россию знаменитый французский повар, распробовал салат.

Салат и ему пришёлся по вкусу. Но когда он увидел, как его готовят, удивлённо воскликнул: «Vinaigre?!» (Уксус?!). Ну а русские повара решили, что он восхищённо произнёс название салата. Так и прозвали салат Винегретом.

Винегрет классический: ингредиенты

Полстакана варёной фасоли

Варёная свекла

Варёная морковь

Один-два варёных картофеля

Луковица

Три-четыре маринованых огурца

Сто граммов квашенной капусты

Треть лимона

Чайная ложка горчицы

Сахарный песок

Растительное маслом

Петрушка

Соль

Чёрный перец

Винегрет классический: как можно приготовить

Заранее варим фасоль. В отдельной кастрюле варим свёклу, морковь и картофель.

Берём салатницу. Нарезаем варёную морковь примерно размером с фасоленьки.

Нарезаем хорошо сваренный картофель. Отправляем в салатницу.

Нарезаем белый лук крупными кубиками. Отправляем в отдельную миску. Выжимаем лимонный сок. К луку добавляем половину лимонного сока. Приправляем горсточкой сахарного песка. Затем солим.

А теперь надо помять лук руками. Лук должен отдать свою горечь, чтобы салат получился особенно вкусным.

Нарезаем маринованные огурчики и квашенную капусту. Эти ингредиенты также отправляем в салатницу.

Нарезаем варёный бурак. Чтобы бурак не окрасил салат, кладём его в отдельную миску и поливаем подсолнечным маслом.

В оставшийся лимонный сок добавляем горчицу.

Затем добавляем чайную ложку соли, чёрный молотый перец. Добавляем оливковое масло. Взбиваем и соус готов.

Добавляем свеклу и лук в салатницу. Поливаем соусом. Посыпаем листиками свежей петрушки.

Винегрет классический: готов

Салатик готов на радость семье!