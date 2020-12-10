Необыкновенно вкусный салат «Пятиминутка». Новогодний стол 2021

Красивый и вкусный салат с прекрасным, сбалансированным сочетанием продуктов. Вам не потребуются дорогие продукты и их набор – самый обычный. Продукты вы можете брать и в большем количестве. Просто соблюдайте пропорции.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

колбаса, 150 г;

крабовые палочки, 150 г;

грибы, 150 г;

сыр, 150 г;

лук зеленый, 100 г;

помидор, 1 шт;

майонез, 100 г.

Процесс приготовления

Колбасу берите копченую или как я, просто охотничьи колбаски. Режем кубиками.

Маринованные грибочки режем кусочками.

Крабовые палочки режем кусочками.

Зеленый лук рубим.

Салат формируем на блюде слоями, над каждым делаем сеточку майонеза.

Первый слой – колбаса.

Второй слой – грибы.

Третий слой – зеленый лук.

Четвертый слой – крабовые палочки.

Весь салат посыпаем тертым на мелкой терке сыром.

Украшаем по всему периметру полукольцами помидора.