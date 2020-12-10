Скатерть-Самобранка

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Необыкновенно вкусный салат «Пятиминутка». Новогодний стол 2021

Красивый и вкусный салат с прекрасным, сбалансированным сочетанием продуктов. Вам не потребуются дорогие продукты и их набор – самый обычный. Продукты вы можете брать и в большем количестве. Просто соблюдайте пропорции.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • колбаса, 150 г;
  • крабовые палочки, 150 г;
  • грибы, 150 г;
  • сыр, 150 г;
  • лук зеленый, 100 г;
  • помидор, 1 шт;
  • майонез, 100 г.

Процесс приготовления

Колбасу берите копченую или как я, просто охотничьи колбаски. Режем кубиками.

Маринованные грибочки режем кусочками.

Крабовые палочки режем кусочками.

Зеленый лук рубим.

Салат формируем на блюде слоями, над каждым делаем сеточку майонеза.

Первый слой – колбаса.

Второй слой – грибы.

Третий слой – зеленый лук.

Четвертый слой – крабовые палочки.

Необыкновенно вкусный салат «Пятиминутка». Новогодний стол 2021

Весь салат посыпаем тертым на мелкой терке сыром.

Необыкновенно вкусный салат «Пятиминутка». Новогодний стол 2021

Украшаем по всему периметру полукольцами помидора.

Необыкновенно вкусный салат «Пятиминутка». Новогодний стол 2021

Совет: если хотите, сделайте еще один слой из помидор. Сначала режем томат на две части, убираем чайной ложкой мякоть и режем кубиком. Берите в этом случае – 2 помидора, один в салат и один для декора.

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