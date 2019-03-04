Готовим нежную тушеную скумбрию с луком и морковью

Ингредиенты:

Скумбрия — 700 гр

Лук — 2 шт

Морковь — 2 шт

Соль — 2-3 щепоток (по вкусу)

Лавровый лист — 1 шт

Оливковое масло — 2 ст.л

Перец горошком — 1/2 ч.л

Вода — 5 ст.л

Приготовление:

Чистим рыбу, удаляем плавники, голову и внутренности, хорошо промываем.

Нарезаем скумбрию небольшими порционными кусками.

Лук нарезаем полукольцами.

Морковку нарезаем соломкой.

Смешиваем морковку и лук.

Отправляем в кастрюлю, в которой будем тушить рыбу часть овощей.

Выкладываем на овощи нарезанную скумбрию. Посыпаем перцем горошком, солим и добавляем лавровый лист.

Сверху кладем остальные овощи, заливаем все водой, чтоб она чуть не доходила до верхнего края овощей.

Вливаем оливковое масло и тушим на маленьком огне минут 30.

Приятного аппетита!