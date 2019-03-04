Готовим нежную тушеную скумбрию с луком и морковью

Приготовь с пюрешкой!
Ингредиенты:
Скумбрия — 700 гр
Лук — 2 шт
Морковь — 2 шт
Соль — 2-3 щепоток (по вкусу)
Лавровый лист — 1 шт
Оливковое масло — 2 ст.л
Перец горошком — 1/2 ч.л
Вода — 5 ст.л
Приготовление:
Чистим рыбу, удаляем плавники, голову и внутренности, хорошо промываем.
Нарезаем скумбрию небольшими порционными кусками.
Лук нарезаем полукольцами.
Морковку нарезаем соломкой.
Смешиваем морковку и лук.
Отправляем в кастрюлю, в которой будем тушить рыбу часть овощей.
Выкладываем на овощи нарезанную скумбрию. Посыпаем перцем горошком, солим и добавляем лавровый лист.
Сверху кладем остальные овощи, заливаем все водой, чтоб она чуть не доходила до верхнего края овощей.
Вливаем оливковое масло и тушим на маленьком огне минут 30.
Приятного аппетита!
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