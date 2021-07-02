Варенье из айвы. Лакомство получается как мармелад с кисло-сладким вкусом

Варенье из айвы получится необыкновенно вкусным, прямо как настоящий мармелад.

Варенье из айвы: ингредиенты

Варенье из айвы

  1. Айва — 1 кг. (один килограмм)
  2. Кислота лимонная — 2 гр. (два грамма)
  3. Сахар — 4 ст.  (четыре стакана)

Пошаговое приготовление:

  • Айву промойте и очистите от сердцевины, но не выкидывайте, шкурку тоже не срезайте. Затем нарежьте айву на тоненькие дольки.
  • Залейте воду в кастрюлю, доведите до кипения, выложите туда айву и варите 2 минуты. Шумовкой достаньте айву и выложите в большую кастрюлю. Воду не выливайте.
  • Бланшированную айву пересыпьте сахаром и лимонной кислотой, перемешайте и оставьте на ночь.
  • Сердцевины айвы проварите в оставшейся воде 10 минут.
  • Часть получившегося сиропа добавьте в айву и всыпьте остальной сахар. Поставьте на огонь и после закипания проварите 10 минут, затем остудите. Эти действия повторите три раза.
  • В последний раз доведите до кипения и разложите по стерилизованным банкам, затем закатайте и укутайте. Оставьте остывать.

Варенье из айвы получается похожим на мармелад.

Варенье из айвы. Лакомство получается как мармелад с кисло-сладким вкусом 4

Приятного аппетита!

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