Варенье из айвы. Лакомство получается как мармелад с кисло-сладким вкусом

Варенье из айвы получится необыкновенно вкусным, прямо как настоящий мармелад.
Варенье из айвы: ингредиенты
- Айва — 1 кг. (один килограмм)
- Кислота лимонная — 2 гр. (два грамма)
- Сахар — 4 ст. (четыре стакана)
Пошаговое приготовление:
- Айву промойте и очистите от сердцевины, но не выкидывайте, шкурку тоже не срезайте. Затем нарежьте айву на тоненькие дольки.
- Залейте воду в кастрюлю, доведите до кипения, выложите туда айву и варите 2 минуты. Шумовкой достаньте айву и выложите в большую кастрюлю. Воду не выливайте.
- Бланшированную айву пересыпьте сахаром и лимонной кислотой, перемешайте и оставьте на ночь.
- Сердцевины айвы проварите в оставшейся воде 10 минут.
- Часть получившегося сиропа добавьте в айву и всыпьте остальной сахар. Поставьте на огонь и после закипания проварите 10 минут, затем остудите. Эти действия повторите три раза.
- В последний раз доведите до кипения и разложите по стерилизованным банкам, затем закатайте и укутайте. Оставьте остывать.
Варенье из айвы получается похожим на мармелад.
Приятного аппетита!
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