Скатерть-Самобранка

5 285 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина29 декабря, 17:42
    А в магазинах молоко? Свежо предание.....Масло сливочное д...
  • Ирина Новичихина29 декабря, 17:08
    надо попробовать. Действительно такой рецепт не встречала никогда.У меня даже рыхла...
  • Ирина Новичихина28 декабря, 6:39
    Улыбнуло! :-) Вот теперь сижу и недоумеваю, почему мне-то такая простая (гениальная :-)) мысль спросить не пришла в г...«Наконец-то будет...

К чаю простейший рецепт печенья! Готовится легко и быстро

Очень аппетитное, с ярким шоколадным вкусом и ароматом двухцветное печенье, пришлось по вкусу всей моей семье. Сегодня хочу предложить и вам попробовать его сделать, надеюсь, что такая нежная и красивая выпечка, станет одной из ваших любимых.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яйца, 2 шт;
  • сахар, 200 г;
  • шоколад, 100 г;
  • масло растительное, 180 г;
  • мука, 380 г;
  • сода, 0.5 ч.л;
  • какао, 15 г;
  • орехи грецкие.

Процесс приготовления

Яйца смешиваем с сахаром и взбиваем до стойкой и густой пены.

Вливаем растительное масло, взбиваем.

Всыпаем просеянную муку с содой и вымешиваем массу лопаткой или ложкой.

Выкладываем тесто на стол и хорошо вымешиваем.

Делим тесто на две части и в одну добавляем какао и вымешиваем.

Шоколадное тесто и белое делим на 2 части.

Раскатываем все части в колбаски одинаковой величины и складываем их вместе.

Раскатываем одну большую двухцветную колбаску, потом скручиваем ее в жгут.

Противень застилаем пергаментом и выкладываем колбаску.

Запекаем около 50 – 60 минут при 180 градусах.

Когда рулет остынет, поливаем растопленным шоколадом и посыпаем измельченными грецкими орехами.

Режем порционными кусочками и подаем к столу.

К чаю простейший рецепт печенья! Готовится легко и быстро

Шоколад вы можете брать любой по своему вкусу, хоть молочный, хоть черный, также и любые орехи или кокосовую стружку.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх