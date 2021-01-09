К чаю простейший рецепт печенья! Готовится легко и быстро

Очень аппетитное, с ярким шоколадным вкусом и ароматом двухцветное печенье, пришлось по вкусу всей моей семье. Сегодня хочу предложить и вам попробовать его сделать, надеюсь, что такая нежная и красивая выпечка, станет одной из ваших любимых.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 2 шт;
- сахар, 200 г;
- шоколад, 100 г;
- масло растительное, 180 г;
- мука, 380 г;
- сода, 0.5 ч.л;
- какао, 15 г;
- орехи грецкие.
Процесс приготовления
Яйца смешиваем с сахаром и взбиваем до стойкой и густой пены.
Вливаем растительное масло, взбиваем.
Всыпаем просеянную муку с содой и вымешиваем массу лопаткой или ложкой.
Выкладываем тесто на стол и хорошо вымешиваем.
Делим тесто на две части и в одну добавляем какао и вымешиваем.
Шоколадное тесто и белое делим на 2 части.
Раскатываем все части в колбаски одинаковой величины и складываем их вместе.
Раскатываем одну большую двухцветную колбаску, потом скручиваем ее в жгут.
Противень застилаем пергаментом и выкладываем колбаску.
Запекаем около 50 – 60 минут при 180 градусах.
Когда рулет остынет, поливаем растопленным шоколадом и посыпаем измельченными грецкими орехами.
Режем порционными кусочками и подаем к столу.
Шоколад вы можете брать любой по своему вкусу, хоть молочный, хоть черный, также и любые орехи или кокосовую стружку.
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