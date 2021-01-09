К чаю простейший рецепт печенья! Готовится легко и быстро

Очень аппетитное, с ярким шоколадным вкусом и ароматом двухцветное печенье, пришлось по вкусу всей моей семье. Сегодня хочу предложить и вам попробовать его сделать, надеюсь, что такая нежная и красивая выпечка, станет одной из ваших любимых.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 2 шт;

сахар, 200 г;

шоколад, 100 г;

масло растительное, 180 г;

мука, 380 г;

сода, 0.5 ч.л;

какао, 15 г;

орехи грецкие.

Процесс приготовления

Яйца смешиваем с сахаром и взбиваем до стойкой и густой пены.

Вливаем растительное масло, взбиваем.

Всыпаем просеянную муку с содой и вымешиваем массу лопаткой или ложкой.

Выкладываем тесто на стол и хорошо вымешиваем.

Делим тесто на две части и в одну добавляем какао и вымешиваем.

Шоколадное тесто и белое делим на 2 части.

Раскатываем все части в колбаски одинаковой величины и складываем их вместе.

Раскатываем одну большую двухцветную колбаску, потом скручиваем ее в жгут.

Противень застилаем пергаментом и выкладываем колбаску.

Запекаем около 50 – 60 минут при 180 градусах.

Когда рулет остынет, поливаем растопленным шоколадом и посыпаем измельченными грецкими орехами.

Режем порционными кусочками и подаем к столу.