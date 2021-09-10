Нежнее любого торта. Сахарный пирог с персикам: со сливочным вкусом, тает во рту

Пирог получается очень нежным и ароматным, благодаря персикам, тесто становится влажным, нет необходимости использовать дополнительные пропитки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сливки жирные, 100 мл;

молоко теплое, 300 мл;

дрожжи сухие, 8 г;

соль щепотка;

сахар, 125 г;

ванилин по вкусу;

масло сливочное, 50 г;

мука, 450 г;

персики, 4 шт;

масло сливочное размягченное;

сахар.

Процесс приготовления

Молоко теплое смешиваем с сахаром и дрожжами и сливками. Оставляем на несколько минут.

Муку просеиваем и соединяем с солью.

В муку вливаем жидкую основу, вымешиваем.

Добавляем растопленное сливочное масло, месим тесто.

Совет: масса будет вязкой и густой, забивать ее мукой не стоит.

Накрываем тесто и оставляем в теплом месте на 1 час.

Форму застилаем пергаментом и выкладываем тесто.

Персики берите свежие или консервированные, режем дольками и вставляем в тесто.

В тесте делаем углубления и вставляем в них кусочки сливочного масла.

Посыпаем обильно сахаром и отправляем в духовку.

Выпекаем при 180 градусах около 20 – 30 минут, следите за тем, чтобы сахар не начала гореть. Можно накрыть фольгой или пергаментом.

Пирог оставляем в форме, чтобы он хорошо остыл и подаем к столу.

Сдоба получается очень пышной, воздушной, влажной, с ярким сливочным и персиковым ароматом.