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Нежнее любого торта. Сахарный пирог с персикам: со сливочным вкусом, тает во рту

Пирог получается очень нежным и ароматным, благодаря персикам, тесто становится влажным, нет необходимости использовать дополнительные пропитки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • сливки жирные, 100 мл;
  • молоко теплое, 300 мл;
  • дрожжи сухие, 8 г;
  • соль щепотка;
  • сахар, 125 г;
  • ванилин по вкусу;
  • масло сливочное, 50 г;
  • мука, 450 г;
  • персики, 4 шт;
  • масло сливочное размягченное;
  • сахар.

Процесс приготовления

Молоко теплое смешиваем с сахаром и дрожжами и сливками. Оставляем на несколько минут.

Муку просеиваем и соединяем с солью.

В муку вливаем жидкую основу, вымешиваем.

Добавляем растопленное сливочное масло, месим тесто.

Совет: масса будет вязкой и густой, забивать ее мукой не стоит.

Накрываем тесто и оставляем в теплом месте на 1 час.

Форму застилаем пергаментом и выкладываем тесто.

Персики берите свежие или консервированные, режем дольками и вставляем в тесто.

Нежнее любого торта. Сахарный пирог с персикам: со сливочным вкусом, тает во рту

В тесте делаем углубления и вставляем в них кусочки сливочного масла.

Нежнее любого торта. Сахарный пирог с персикам: со сливочным вкусом, тает во рту

Посыпаем обильно сахаром и отправляем в духовку.

Выпекаем при 180 градусах около 20 – 30 минут, следите за тем, чтобы сахар не начала гореть. Можно накрыть фольгой или пергаментом.

Пирог оставляем в форме, чтобы он хорошо остыл и подаем к столу.

Нежнее любого торта. Сахарный пирог с персикам: со сливочным вкусом, тает во рту

Сдоба получается очень пышной, воздушной, влажной, с ярким сливочным и персиковым ароматом.

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