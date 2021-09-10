Нежнее любого торта. Сахарный пирог с персикам: со сливочным вкусом, тает во рту

Пирог получается очень нежным и ароматным, благодаря персикам, тесто становится влажным, нет необходимости использовать дополнительные пропитки.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сливки жирные, 100 мл;
- молоко теплое, 300 мл;
- дрожжи сухие, 8 г;
- соль щепотка;
- сахар, 125 г;
- ванилин по вкусу;
- масло сливочное, 50 г;
- мука, 450 г;
- персики, 4 шт;
- масло сливочное размягченное;
- сахар.
Процесс приготовления
Молоко теплое смешиваем с сахаром и дрожжами и сливками. Оставляем на несколько минут.
Муку просеиваем и соединяем с солью.
В муку вливаем жидкую основу, вымешиваем.
Добавляем растопленное сливочное масло, месим тесто.
Совет: масса будет вязкой и густой, забивать ее мукой не стоит.
Накрываем тесто и оставляем в теплом месте на 1 час.
Форму застилаем пергаментом и выкладываем тесто.
Персики берите свежие или консервированные, режем дольками и вставляем в тесто.
В тесте делаем углубления и вставляем в них кусочки сливочного масла.
Посыпаем обильно сахаром и отправляем в духовку.
Выпекаем при 180 градусах около 20 – 30 минут, следите за тем, чтобы сахар не начала гореть. Можно накрыть фольгой или пергаментом.
Пирог оставляем в форме, чтобы он хорошо остыл и подаем к столу.
Сдоба получается очень пышной, воздушной, влажной, с ярким сливочным и персиковым ароматом.
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