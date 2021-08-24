Готовлю почти каждый день и вам советую. Вкусный завтрак из яиц и овощей

Получается даже не яичница, а очень нежный и вкусный омлет с овощами. Такой завтрак будет легкий, но сытный, прекрасно подходит детям и взрослым.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 4 шт;

помидор, 1 шт;

сладкий перец, 1 шт;

лук, 1 шт;

чеснок, 1 зубчик;

перец и соль, зелень.

Процесс приготовления

На такое количество яиц, вы можете взять не по 1 штуке овощей, а по 2, так получится совсем витаминное блюдо.

Овощи режем кубиками или произвольно, как вам больше нравится.

Чеснок и зелень мелко рубим.

В первую очередь обжариваем лук на растительном масле, потом добавляем остальные овощи и пассируем их до мягкости. Солим и перчим.

В массе делаем 4 углубления и разбиваем в них яйца, солим и перчим их.

Уменьшаем огонь, жарим 5 минут, пока белок не схватится, а желток останется жидким.

Совет: если не любите совсем жидкий желток, тогда сковороду накрываем крышкой и готовим под ней.

Выкладываем 4 порции блюда на тарелки, посыпаем зеленью и измельченной смесью перцев, подаем к столу.

Блюдо можно подавать с разными соусами, бутербродами с ветчиной.

Если любите сыр, тогда за пару минут до готовности, можно посыпать тертым сыром.