Готовлю почти каждый день и вам советую. Вкусный завтрак из яиц и овощей

Получается даже не яичница, а очень нежный и вкусный омлет с овощами. Такой завтрак будет легкий, но сытный, прекрасно подходит детям и взрослым.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
яйца, 4 шт;
помидор, 1 шт;
сладкий перец, 1 шт;
лук, 1 шт;
чеснок, 1 зубчик;
перец и соль, зелень.
Процесс приготовления
На такое количество яиц, вы можете взять не по 1 штуке овощей, а по 2, так получится совсем витаминное блюдо.
Овощи режем кубиками или произвольно, как вам больше нравится.
Чеснок и зелень мелко рубим.
В первую очередь обжариваем лук на растительном масле, потом добавляем остальные овощи и пассируем их до мягкости. Солим и перчим.
В массе делаем 4 углубления и разбиваем в них яйца, солим и перчим их.
Уменьшаем огонь, жарим 5 минут, пока белок не схватится, а желток останется жидким.
Совет: если не любите совсем жидкий желток, тогда сковороду накрываем крышкой и готовим под ней.
Выкладываем 4 порции блюда на тарелки, посыпаем зеленью и измельченной смесью перцев, подаем к столу.
Блюдо можно подавать с разными соусами, бутербродами с ветчиной.
Если любите сыр, тогда за пару минут до готовности, можно посыпать тертым сыром.
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