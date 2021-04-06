Запеканка Нежный кальмарчик. Один раз попробовала сделать на завтрак и уже не могу без этого блюда начинать свой день

Запеканка Нежный кальмарчик — очень простая и нежная закуска!
Запеканка Нежный кальмарчик: ингредиенты
- Тушка свежемороженого Кальмара- 500 г. (пятьсот грамм)
- Рис вареный – 1 ст. (один стакан)
- Лук репчатый – 1 головки (одна головка)
- Зелень укропа — 5-7 веточек (пять-семь веточек)
- Масло подсолнечное – 1 ст. (одна столовая ложка)
- Соль и чёрный молотый перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Чтобы кальмары не отправились в розовый цвет, после размораживания и удаления внутренностей сразу очистите от кожицы. Для этого выложите их в миску, залейте горячей водой и оставьте на несколько минут, чтобы кожица свернулась.
- Моллюски очистите от кожицы и не забудьте вынуть из них гладиусы – тонкие хрящевые пластинки. После этого тщательно промойте кальмары под холодной водой.
- Нарежьте готовые кальмары на кусочки и выложите в чашу для блендера.
- Очищенную и нарезанную кубиками луковицу добавьте в чашу с кальмарами.
- Измельчите кальмары и лук в однородную массу и переложите в миску.
- Добавьте те вареный рис.
- Приправьте солью и перцем.
- Добавьте зелень укропа.
- Смешайте все продукты в однородную массу.
- Переложите кальмаровую массу в огнеупорную форму, смазанную подсолнечным маслом и разровняйте.
- Смажьте поверхность оставшимся маслом.
- Поставьте в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 20 – 25 минут.
Запеканка Нежный кальмарчик — готова! После этого можете подавать к столу.
Свежие комментарии