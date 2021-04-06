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Запеканка Нежный кальмарчик. Один раз попробовала сделать на завтрак и уже не могу без этого блюда начинать свой день

Запеканка Нежный кальмарчик — очень простая и нежная закуска!

Запеканка Нежный кальмарчик

Запеканка Нежный кальмарчик: ингредиенты

  1. Тушка свежемороженого Кальмара- 500 г. (пятьсот грамм)
  2. Рис вареный – 1 ст. (один стакан)
  3. Лук репчатый – 1 головки (одна головка)
  4. Зелень укропа — 5-7 веточек (пять-семь веточек)
  5. Масло подсолнечное – 1 ст. (одна столовая ложка)
  6. Соль и чёрный молотый перец по вкусу.

Способ приготовления:

  • Чтобы кальмары не отправились в розовый цвет, после размораживания и удаления внутренностей сразу очистите от кожицы. Для этого выложите их в миску, залейте горячей водой и оставьте на несколько минут, чтобы кожица свернулась.
  • Моллюски очистите от кожицы и не забудьте вынуть из них гладиусы – тонкие хрящевые пластинки. После этого тщательно промойте кальмары под холодной водой.
  • Нарежьте готовые кальмары на кусочки и выложите в чашу для блендера.
  • Очищенную и нарезанную кубиками луковицу добавьте в чашу с кальмарами.
  • Измельчите кальмары и лук в однородную массу и переложите в миску.
  • Добавьте те вареный рис.
  • Приправьте солью и перцем.
  • Добавьте зелень укропа.
  • Смешайте все продукты в однородную массу.
  • Переложите кальмаровую массу в огнеупорную форму, смазанную подсолнечным маслом и разровняйте.
  • Смажьте поверхность оставшимся маслом.
  • Поставьте в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 20 – 25 минут.

Запеканка Нежный кальмарчик — готова! После этого можете подавать к столу.

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