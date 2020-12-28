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Новогодний стол 90-х не представляю без этих салатов. Самые любимые праздничные салаты

Давайте вспомним классические салаты из 90-х, которые и сегодня пользуются особой любовью в каждой семье: селедка под шубой, оливье и мимоза.

Для приготовления селедки под шубой вам потребуются такие ингредиенты:

  • сельдь филе, 1 шт;
  • яйца, 4 шт;
  • лук, 1 шт;
  • морковь, 2 шт;
  • картофель, 2 шт;
  • свекла, 3 шт;
  • майонез.

Процесс приготовления

Сельдь режем мелким кубиком.

Лук также мелко режем.

Первый слой – тертый картофель и сеточка майонеза.

Второй слой – сельдь им лук.

Третий слой – тертая морковь и сеточка майонеза.

Четвертый слой – яйца, сверху тертая свекла и смазываем майонезом.

Украшаем тертыми на мелкой терке белками и желтками.

Новогодний стол 90-х не представляю без этих салатов. Самые любимые праздничные салаты

Для приготовления оливье вам потребуются такие ингредиенты:

  • картофель, 2 шт;
  • морковь, 1 шт;
  • лук, 1 шт;
  • яйца, 3 шт;
  • огурец свежий, 1 шт;
  • мясо отварное и колбаса докторская, по 150 г;
  • горошек, 1 банка;
  • соль, майонез.

Процесс приготовления

Все продукты режем мелким кубиком и смешиваем с горошком.

Заправляем майонезом и подаем к столу.

Если вы не планируете подавать сразу весь салат, тогда и не заправляйте весь майонезом, а только часть, которую подаете к столу. Также лучше не смешивайте все с резаным огурцом – чтобы салат не начал затекать и на стал водяннистым.

Новогодний стол 90-х не представляю без этих салатов. Самые любимые праздничные салаты

Для приготовления мимозы вам потребуются такие ингредиенты:

  • горбуша филе, 2 шт;
  • сыр копченый колбасный, 150 г;
  • лук, 1 шт;
  • морковь и картофель по 2 шт;
  • яйца, 5 шт;
  • соль, перец, майонез.

Процесс приготовления

Отвариваем рыбу, остужаем и разделываем на мелкое кусочки.

Первый слой – горбуша и сеточка майонеза.

Второй слой – тертые яйца и майонез.

Третий слой – мелко резанный лук.

Четвертый слой – морковь тертая и майонез.

Пятый слой – тертый картофель и майонез.

Шестой слой – тертый сыр и сетка майонеза.

Седьмой слой – рыба и сеточка майонеза.

Украшаем тертыми желтками.

Новогодний стол 90-х не представляю без этих салатов. Самые любимые праздничные салаты

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