Новогодний стол 90-х не представляю без этих салатов. Самые любимые праздничные салаты

Давайте вспомним классические салаты из 90-х, которые и сегодня пользуются особой любовью в каждой семье: селедка под шубой, оливье и мимоза.
Для приготовления селедки под шубой вам потребуются такие ингредиенты:
- сельдь филе, 1 шт;
- яйца, 4 шт;
- лук, 1 шт;
- морковь, 2 шт;
- картофель, 2 шт;
- свекла, 3 шт;
- майонез.
Процесс приготовления
Сельдь режем мелким кубиком.
Лук также мелко режем.
Первый слой – тертый картофель и сеточка майонеза.
Второй слой – сельдь им лук.
Третий слой – тертая морковь и сеточка майонеза.
Четвертый слой – яйца, сверху тертая свекла и смазываем майонезом.
Украшаем тертыми на мелкой терке белками и желтками.
Для приготовления оливье вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 2 шт;
- морковь, 1 шт;
- лук, 1 шт;
- яйца, 3 шт;
- огурец свежий, 1 шт;
- мясо отварное и колбаса докторская, по 150 г;
- горошек, 1 банка;
- соль, майонез.
Процесс приготовления
Все продукты режем мелким кубиком и смешиваем с горошком.
Заправляем майонезом и подаем к столу.
Если вы не планируете подавать сразу весь салат, тогда и не заправляйте весь майонезом, а только часть, которую подаете к столу. Также лучше не смешивайте все с резаным огурцом – чтобы салат не начал затекать и на стал водяннистым.
Для приготовления мимозы вам потребуются такие ингредиенты:
- горбуша филе, 2 шт;
- сыр копченый колбасный, 150 г;
- лук, 1 шт;
- морковь и картофель по 2 шт;
- яйца, 5 шт;
- соль, перец, майонез.
Процесс приготовления
Отвариваем рыбу, остужаем и разделываем на мелкое кусочки.
Первый слой – горбуша и сеточка майонеза.
Второй слой – тертые яйца и майонез.
Третий слой – мелко резанный лук.
Четвертый слой – морковь тертая и майонез.
Пятый слой – тертый картофель и майонез.
Шестой слой – тертый сыр и сетка майонеза.
Седьмой слой – рыба и сеточка майонеза.
Украшаем тертыми желтками.
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