Куриная грудка в рукаве: простое в приготовление блюдо с известным грузинским соусом

Куриная грудка в рукаве и грузинский соус! Ничего нет вкуснее, я так думаю!

Куриная грудка в рукаве: ингредиенты

Паста, соус по вкусу 2 (две) шт – куриной грудки Соль по вкусу

Куриная грудка в рукаве: рецепт приготовления

Грудку нарежьте крупными кусочками

Возьмите соус Сацебели

Положите кусочки курицы в рукав. Обильно добавьте к ним соус, посолите по вкусу. Перемешайте тщательно. Затем проткните рукав для запекания в нескольких местах и отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 220 градусов на полчаса

Куриная грудка в рукаве готова!

Вот так невероятно легко, и быстро, вы приготовите блюдо, которым накормите вкусно свою семью. Такой вариант я часто использую, когда ко мне приходят нежданные гости. А я, в свою очередь, хочу их вкусно накормить! Обязательно и вы, возьмите такой рецептик себе на заметку.

На самом деле, если вы не любитель этого соуса, можете добавить в рукав к грудке кетчуп и майонез в равных количествах. Или же просто майонез с измельченным чесноком. На здоровье и приятного аппетита!