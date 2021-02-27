Забытые советские напитки, которые больше не продаются в магазинах

— Что там твой «Буратино», — говорил дед, — «Аленький цветочек» был — вот это да!

И он с удовольствием вспоминал названия напитков, которые давно сняты с производства. Слушатель тогда из меня был невнимательный, поэтому часть информации пришлось взять из открытых источников. Но узнал я об этих напитках от человека, который сам их пробовал.

Газировка «Аленький цветочек»

Фото: svetorusie.livejournal.com

Рецептура напитка разработана на знаменитом комбинате «Саяны». Первоначально в состав входили виноградный, клубничный и малиновый соки, лимонная и аскорбиновая кислота. Неприятно удивило то, что в качестве красителя использовали печально известный «Амарант» — пищевую добавку Е 123, запрещённую в большинстве стран.

Со временем остался только виноградный сок. Тогда-то дедушка и перестал покупать эту газировку. Платить 20 копеек за то, что не нравится — глупо.

На этикетке изображался почему-то простой полевой вьюнок. Представляю, как бы обыграли это сказочное название современные дизайнеры — только за счёт красочной этикетки и названия можно раскрутить «легендарный советский напиток». Хотелось бы попробовать.

Напиток «Золотой початок»

Фото: home.nubo.ru

Я не верил:

— Дед! Ты меня разыгрываешь!

Не может такого быть — это почти как табуретовка!

доказательство дедушка показал мне фото, где он снят с тем самым лимонадом в руке. Бутылочка небольшая. По форме напоминает бутылку для шампанского.

Были такие 0,4 литра и побольше — 0,8. А позиционировался напиток как «газировка для взрослых».

— На вкус очень приятная была газировка, — вспоминал дед, — сладковатая, с миндальным запахом. И цвет золотистый.

Я был озадачен: причём тут кукуруза? Оказывается, первые партии напитка изготавливали на основе кукурузного сусла. Немного подкисляли лимонной кислотой.

Укупоривали «Золотой початок» солидно, почти как шампанское. Срок хранения был маленький — всего 10 дней.

Наверное, напиток пришёлся бы по вкусу многим нашим современникам. Думаю, это лучше, чем химический коктейль в жестяной баночке. И название интересное.

Напиток «Степной»

Фото: porosenka.net

Судя по составу, тут есть всё, что угодно. Судите сами. Лимонная кислота, экстракты российских трав, вытяжка грецкого ореха. И немного настоя элеутерококка — для бодрости. Не знаю, решился ли бы я попробовать такую гремучую смесь.

Обычно «Степной» выпускали в таре по 0,5 литра. В олимпийский год делали маленькие бутылочки — 0,3. И этикетку украшали олимпийской символикой.

С продажи коктейль снимали через 8 суток. Не злоупотребляли консервантами в советское время.

Друзья, знаете ли вы о необычных напитках, которые сейчас не производят, а в детстве их довелось попробовать? Расскажите в комментариях, это интересно.