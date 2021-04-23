Салат Панагюрский. Вкусный и лёгкий салатик с молодой капустой

Салат Панагюрский понравится любителям салатов. Это блюдо получается сочным и сытным, Вашим друзьям и родным обязательно понравится.
Салат Панагюрский: ингредиенты
- Помидор — 1 шт. (одна штука)
- Молодая капуста — 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Сладкий перец — 50 г. (пятьдесят грамм)
- Морковь — 1 шт. (одна штука)
- Растительное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Сахар — одна щепотка
- Укроп -один пучок
- Уксус 9% — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Соль, перец — по вкусу
- Чеснок — один зубчик
Рецепт приготовления:
- Все овощи хорошо вымыть.
- Сладкий перец мелко нарезать.
- Следом нарежьте помидор.
- Мелко нарежьте свежую зелень.
- Нашинкуйте капусту.
- Очистите морковь и натрите на тёрке.
- Продукты переложите в миску, добавьте щепотку сахара, перец, соль и выдавите дольку чеснока.
- Следом добавьте уксус.
- Влейте растительное масло и перемешайте.
Салат Панагюрский получается ярким и очень вкусным.
Приятного Вам аппетита!
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