То, что я делаю с огурцом, перевернет ваше сознание! Век живи, век учись: не говорите, что это не вкусно

Лепешки с пикантным соусом из маринованных огурцов – это необычно, но очень вкусно. Просто возьмите и попробуйте сделать, вам понравится.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

рассол, 200 мл;

огурцы маринованные, 3 шт;

дрожжи, 5 г;

соль;

мука 350 г.

Для приготовления соуса необходимо:

огурцы маринованные, 2 шт;

чеснок, 2 зубчика;

соль, перец;

сметана, 100 г;

майонез, 50 г.

Процесс приготовления

Рассол с огурцами перебиваем при помощи погружного блендера в однородную массу.

Добавляем соль и дрожжи, перемешиваем.

Всыпаем муку, вымешиваем до однородности.

Накрываем и оставляем в теплом месте на 1 час.

Для соуса трем огурцы на мелкой терке и смешиваем с тертым чесноком, сметаной и майонезом, перцем и солью по вкусу.

Совет: можно взять только сметану или только майонез.

Тесто делим на части, каждую раскатываем в тонкие лепешки и обжариваем в раскаленном растительном масле с двух сторон.

Подаем лепешки с соусом к мясным блюдам. Очень вкусно с шашлыком, мясными рулетами.