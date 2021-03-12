Скатерть-Самобранка

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То, что я делаю с огурцом, перевернет ваше сознание! Век живи, век учись: не говорите, что это не вкусно

Лепешки с пикантным соусом из маринованных огурцов – это необычно, но очень вкусно. Просто возьмите и попробуйте сделать, вам понравится.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • рассол, 200 мл;
  • огурцы маринованные, 3 шт;
  • дрожжи, 5 г;
  • соль;
  • мука 350 г.

Для приготовления соуса необходимо:

  • огурцы маринованные, 2 шт;
  • чеснок, 2 зубчика;
  • соль, перец;
  • сметана, 100 г;
  • майонез, 50 г.

Процесс приготовления

Рассол с огурцами перебиваем при помощи погружного блендера в однородную массу.

Добавляем соль и дрожжи, перемешиваем.

Всыпаем муку, вымешиваем до однородности.

Накрываем и оставляем в теплом месте на 1 час.

Для соуса трем огурцы на мелкой терке и смешиваем с тертым чесноком, сметаной и майонезом, перцем и солью по вкусу.

То, что я делаю с огурцом, перевернет ваше сознание! Век живи, век учись: не говорите, что это не вкусно

Совет: можно взять только сметану или только майонез.

Тесто делим на части, каждую раскатываем в тонкие лепешки и обжариваем в раскаленном растительном масле с двух сторон.

То, что я делаю с огурцом, перевернет ваше сознание! Век живи, век учись: не говорите, что это не вкусно

Подаем лепешки с соусом к мясным блюдам. Очень вкусно с шашлыком, мясными рулетами.

То, что я делаю с огурцом, перевернет ваше сознание! Век живи, век учись: не говорите, что это не вкусно

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