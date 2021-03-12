То, что я делаю с огурцом, перевернет ваше сознание! Век живи, век учись: не говорите, что это не вкусно

Лепешки с пикантным соусом из маринованных огурцов – это необычно, но очень вкусно. Просто возьмите и попробуйте сделать, вам понравится.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- рассол, 200 мл;
- огурцы маринованные, 3 шт;
- дрожжи, 5 г;
- соль;
- мука 350 г.
Для приготовления соуса необходимо:
- огурцы маринованные, 2 шт;
- чеснок, 2 зубчика;
- соль, перец;
- сметана, 100 г;
- майонез, 50 г.
Процесс приготовления
Рассол с огурцами перебиваем при помощи погружного блендера в однородную массу.
Добавляем соль и дрожжи, перемешиваем.
Всыпаем муку, вымешиваем до однородности.
Накрываем и оставляем в теплом месте на 1 час.
Для соуса трем огурцы на мелкой терке и смешиваем с тертым чесноком, сметаной и майонезом, перцем и солью по вкусу.
Совет: можно взять только сметану или только майонез.
Тесто делим на части, каждую раскатываем в тонкие лепешки и обжариваем в раскаленном растительном масле с двух сторон.
Подаем лепешки с соусом к мясным блюдам. Очень вкусно с шашлыком, мясными рулетами.
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