Постные картофельные котлеты. Драники можно уже забыть

Постные картофельные котлеты с добавлением грибочков — проглотите язык! Вкуснотища та еще!
Постные картофельные котлеты: ингредиенты
- 200 (двести) гр — маринованных грибов
- 1 (одна) шт — яиц
- 100 (сто) гр — сыра
- 30 (тридцать) гр — сливочного масла
- 3 (три) ст. ложки — муки
- 30 (тридцать) гр — укропа
- 6 (шесть) шт — картофелин
- 4 (четыре) ст. ложки — манной крупы
Рецепт приготовления:
- Заранее отварите картофель в подсоленной воде. Сделайте из остывшего картофеля пюре
- В пюре добавьте яйцо, сливочное масло и тертый на терке сыр. Хорошенько перемешайте, а затем добавьте муку и мелко нарезанный укроп. Перемешайте до одного состояния. Тесто должно получиться вязким и мягким
- Маринованные грибы нарежьте на небольшие кусочки. На рабочую поверхность высыпьте немного манки. На нее выложите столовую ложку картофельного теста и придай тесту форму лепешки. В середину лепешки выложите грибы, а затем сформируйте котлетку, аккуратно защипывая картофельное тесто. Обваляйте заготовку котлет в манной крупе. Вместо манной крупы можно использовать муку. Также панировать можно в панировочных сухарях. По такому же принципу сформируйте котлеты из всего оставшегося теста. Жарьте котлетки на разогретой с растительным маслом сковороде. Обжаривайте около 5 минут с каждой стороны. Жарьте до золотистости. Постные картофельные котлеты — изумительные! Будьте здоровы!
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