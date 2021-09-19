Чебуреки для ленивых: простой и вкусный рецепт. Быстрей, чем сварить яйца

С лавашом можно делать самые разные быстрые блюда, как соленые, так и сладкие закуски, пироги, слоеные пирожки. Предлагаю в вашу копилку еще один интересный и вкусный рецепт завтрака или перекуса.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

лаваш круглый, 7 шт;

фарш куриный или любой другой, 150 г;

лук, 1 шт;

специи и приправы по вкусу;

яйцо, 1 шт;

вода, 20 мл.

Процесс приготовления

Фарш выбирайте жирный, если такового нет, тогда добавьте сала или кусочек сливочного масла, блюдо будет сочнее и нежнее.

Лаваш берите небольшой, его можно купить в любом магазине – при складывании вдвое, получается обычный чебурек.

В фарш добавляем мелко рубленый лук, соль, перец, итальянские травы, специи по вашему вкусу, воды и хорошо вымешиваем массу. Масса должна быть немного жидким, чтобы хорошо размазывалось по лавашу.

Взбиваем яйцо и смазываем им края лаваша по кругу.

Выкладываем на одну часть лепешки фарш, размазываем тонким слоем и накрываем второй частью. Скрепляем края, благодаря яйцу, это получается быстро и просто.

Обжариваем чебуреки в растительном масле с двух сторон до румяности на небольшом огне.

Такие чебуреки точно не отличишь от тех, которые мы делаем с домашним тестом, такие же мягкие, сочные и ароматные.