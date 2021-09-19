Чебуреки для ленивых: простой и вкусный рецепт. Быстрей, чем сварить яйца

С лавашом можно делать самые разные быстрые блюда, как соленые, так и сладкие закуски, пироги, слоеные пирожки. Предлагаю в вашу копилку еще один интересный и вкусный рецепт завтрака или перекуса.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- лаваш круглый, 7 шт;
- фарш куриный или любой другой, 150 г;
- лук, 1 шт;
- специи и приправы по вкусу;
- яйцо, 1 шт;
- вода, 20 мл.
Процесс приготовления
Фарш выбирайте жирный, если такового нет, тогда добавьте сала или кусочек сливочного масла, блюдо будет сочнее и нежнее.
Лаваш берите небольшой, его можно купить в любом магазине – при складывании вдвое, получается обычный чебурек.
В фарш добавляем мелко рубленый лук, соль, перец, итальянские травы, специи по вашему вкусу, воды и хорошо вымешиваем массу. Масса должна быть немного жидким, чтобы хорошо размазывалось по лавашу.
Взбиваем яйцо и смазываем им края лаваша по кругу.
Выкладываем на одну часть лепешки фарш, размазываем тонким слоем и накрываем второй частью. Скрепляем края, благодаря яйцу, это получается быстро и просто.
Обжариваем чебуреки в растительном масле с двух сторон до румяности на небольшом огне.
Такие чебуреки точно не отличишь от тех, которые мы делаем с домашним тестом, такие же мягкие, сочные и ароматные.
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