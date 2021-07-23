Хрустящий салат из кабачков на зиму. Зимой пальчики оближешь!

Хрустящий салат из кабачков на зиму получается хрустящим и очень вкусным.
Хрустящий салат из кабачков на зиму: ингредиенты
- Лук, морковь — по 1 шт. (одна штука)
- Кабачки — 1,5 кг. (полтора килограмма)
- Чеснок — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Растительное масло — 80 мл. (восемьдесят миллилитров)
- Кетчуп — 260 мл. (двести шестьдесят миллилитров)
- Уксус 9 % — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
- Соль — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Томатная паста — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Перец сладкий — 1 шт. (одна штука)
- Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
Способ приготовления:
- Нарежьте молодые кабачки кружочками толщиной о,5 см.
- Крупную луковицу нарежьте полукольцами, сладкий перец — кусочками.
- Большую морковь натрите на тёрке для корейской моркови.
- Все ингредиенты смешайте в кастрюле, посолите и добавьте сахар, затем влейте растительное масло, кетчуп чили и томатную пасту, разведённую стаканом воды.
- Массу перемешайте, поставьте на плиту, накройте крышкой и тушите 30 минут после закипания.
- Затем добавьте чеснок и уксус и потушите ещё 5 минут.
- Выложите салат в стерилизованные банки, закрутите крышками и оставьте остывать.
Хрустящий салат из кабачков на зиму — просто и вкусно.
Приятного аппетита!
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