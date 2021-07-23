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Хрустящий салат из кабачков на зиму. Зимой пальчики оближешь!

Хрустящий салат из кабачков на зиму получается хрустящим и очень вкусным.

Хрустящий салат из кабачков на зиму: ингредиенты

Хрустящий салат из кабачков на зиму

  1. Лук, морковь — по 1 шт. (одна штука)
  2. Кабачки — 1,5 кг. (полтора килограмма)
  3. Чеснок — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  4. Растительное масло — 80 мл. (восемьдесят миллилитров)
  5. Кетчуп — 260 мл. (двести шестьдесят миллилитров)
  6. Уксус 9 % — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
  7. Соль — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  8. Томатная паста — 2 ст. л (две столовые ложки)
  9. Перец сладкий — 1 шт. (одна штука)
  10. Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)

Способ приготовления:

  • Нарежьте молодые кабачки кружочками толщиной о,5 см.
  • Крупную луковицу нарежьте полукольцами, сладкий перец — кусочками.
  • Большую морковь натрите на тёрке для корейской моркови.
  • Все ингредиенты смешайте в кастрюле, посолите и добавьте сахар, затем влейте растительное масло, кетчуп чили и томатную пасту, разведённую стаканом воды.
  • Массу перемешайте, поставьте на плиту, накройте крышкой и тушите 30 минут после закипания.
  • Затем добавьте чеснок и уксус и потушите ещё 5 минут.
  • Выложите салат в стерилизованные банки, закрутите крышками и оставьте остывать.

Хрустящий салат из кабачков на зиму — просто и вкусно.

Хрустящий салат из кабачков на зиму. Зимой пальчики оближешь! 4

Приятного аппетита!

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