Запекаем колбаски с сыром в духовке. Теперь готовим ужин только так

Представляем вам рецепт интересной запеканки. Готовить мы ее будем с колбасками, капустой и сырным соусом. Блюдо получается очень вкусное и сытное. Его можно готовить и к обеду, и к ужину.
Необходимые продукты
Для капусты
- растительное масло
- морковь — 2 шт
- лук — 1 шт
- капуста — 700 гр
- паприка — 1 ст.л
- тмин — 1 ст.л
- соль, перец
Для сырного соуса
- творожный сыр — 400 гр
- куриные яйца — 3 шт
- петрушка — 2 ст.л
- соль, перец
Для картофельного пюре
- вареный картофель — 1 кг
- горячие сливки — 150 мл
- сливочное масло — 40 гр
- мускатный орех — 1 ч.л
- соль, перец
Для запеканки
- колбаски — 16 шт
- сыр «Моцарелла» — 150 гр
- веточка розмарина
- растительное масло
Начинаем приготовление
- Морковь очищаем и нарезаем кубиком. Очищенный лук нарезаем кусочками.
- В сковороду наливаем растительное масло и выкладываем морковь. Обжариваем ее 1 минуту и добавляем лук. Все перемешиваем, добавляем нашинкованную капусту, соль, перец, тмин и паприку. Все хорошо перемешиваем, накрываем крышкой и тушим на медленном огне 10 минут.
- В чашку кладем творожный сыр, соль, перец и вбиваем яйца. А также добавляем измельченную зелень. Все взбиваем до однородной массы с помощью миксера.
- Картофель отвариваем до готовности и разминаем в пюре. Добавляем горячие сливки, мускатный орех, сливочное масло, соль и перец. Все перемешиваем.
- Берем форму для выпечки и выкладываем на дно картофель. Разравниваем его лопаточкой и сверху выкладываем капусту. Затем выливаем сливочную массу и присыпаем тертым сыром.
- В сковороду кладем сосиски и немного веточек розмарина. Обжариваем их до румяной корочки и перекладываем в форму для выпечки.
- Заготовку ставим в духовку, разогретую до 180 градусов и выпекаем 30 минут. Затем достаем из духовки, нарезаем кусочками и подаем к столу.
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Приятного аппетита!
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