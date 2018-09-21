Скатерть-Самобранка

5 260 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Лукьяненко
    Зачем такие извращения? Не лучше ли по-старике в тарелочке?Холодец в бутылке...
  • Любовь
    Для теста нужна вода, а её здесь нет.Узбекский Ханум —...
  • Galina Sinelnikova
    Я намазываю блины мягким сливочным сыром поверх выкладываю тонко нарезанную соленую семгу и сворачиваю в рулет. За...Закуска из 90-х, ...

Запекаем колбаски с сыром в духовке. Теперь готовим ужин только так

Представляем вам рецепт интересной запеканки. Готовить мы ее будем с колбасками, капустой и сырным соусом. Блюдо получается очень вкусное и сытное. Его можно готовить и к обеду, и к ужину.

Необходимые продукты

Для капусты

  • растительное масло
  • морковь — 2 шт
  • лук — 1 шт
  • капуста — 700 гр
  • паприка — 1 ст.л
  • тмин — 1 ст.л
  • соль, перец

Для сырного соуса

  • творожный сыр — 400 гр
  • куриные яйца — 3 шт
  • петрушка — 2 ст.л
  • соль, перец

Для картофельного пюре

  • вареный картофель — 1 кг
  • горячие сливки — 150 мл
  • сливочное масло — 40 гр
  • мускатный орех — 1 ч.л
  • соль, перец

Для запеканки

  • колбаски — 16 шт
  • сыр «Моцарелла» — 150 гр
  • веточка розмарина
  • растительное масло

Начинаем приготовление

  1. Морковь очищаем и нарезаем кубиком. Очищенный лук нарезаем кусочками.
  2. В сковороду наливаем растительное масло и выкладываем морковь. Обжариваем ее 1 минуту и добавляем лук. Все перемешиваем, добавляем нашинкованную капусту, соль, перец, тмин и паприку. Все хорошо перемешиваем, накрываем крышкой и тушим на медленном огне 10 минут.
  3. В чашку кладем творожный сыр, соль, перец и вбиваем яйца. А также добавляем измельченную зелень. Все взбиваем до однородной массы с помощью миксера.
  4. Картофель отвариваем до готовности и разминаем в пюре.
    Добавляем горячие сливки, мускатный орех, сливочное масло, соль и перец. Все перемешиваем.
  5. Берем форму для выпечки и выкладываем на дно картофель. Разравниваем его лопаточкой и сверху выкладываем капусту. Затем выливаем сливочную массу и присыпаем тертым сыром.
  6. В сковороду кладем сосиски и немного веточек розмарина. Обжариваем их до румяной корочки и перекладываем в форму для выпечки.
  7. Заготовку ставим в духовку, разогретую до 180 градусов и выпекаем 30 минут. Затем достаем из духовки, нарезаем кусочками и подаем к столу.

Попробуйте также бараньи ребрышки с молодой капустой. Приготовить их можно по рецепту с нашего сайта.

Запекаем колбаски с сыром в духовке. Теперь готовим ужин только такПриятного аппетита!

Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!

Ссылка на первоисточник
1
Обсудить

Картина дня

наверх