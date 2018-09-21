Запекаем колбаски с сыром в духовке. Теперь готовим ужин только так

Представляем вам рецепт интересной запеканки. Готовить мы ее будем с колбасками, капустой и сырным соусом. Блюдо получается очень вкусное и сытное. Его можно готовить и к обеду, и к ужину.

Необходимые продукты

Для капусты

растительное масло

морковь — 2 шт

лук — 1 шт

капуста — 700 гр

паприка — 1 ст.л

тмин — 1 ст.л

соль, перец

Для сырного соуса

творожный сыр — 400 гр

куриные яйца — 3 шт

петрушка — 2 ст.л

соль, перец

Для картофельного пюре

вареный картофель — 1 кг

горячие сливки — 150 мл

сливочное масло — 40 гр

мускатный орех — 1 ч.л

соль, перец

Для запеканки

колбаски — 16 шт

сыр «Моцарелла» — 150 гр

веточка розмарина

растительное масло

Начинаем приготовление

Морковь очищаем и нарезаем кубиком. Очищенный лук нарезаем кусочками. В сковороду наливаем растительное масло и выкладываем морковь. Обжариваем ее 1 минуту и добавляем лук. Все перемешиваем, добавляем нашинкованную капусту, соль, перец, тмин и паприку. Все хорошо перемешиваем, накрываем крышкой и тушим на медленном огне 10 минут. В чашку кладем творожный сыр, соль, перец и вбиваем яйца. А также добавляем измельченную зелень. Все взбиваем до однородной массы с помощью миксера. Картофель отвариваем до готовности и разминаем в пюре. Добавляем горячие сливки, мускатный орех, сливочное масло, соль и перец. Все перемешиваем. Берем форму для выпечки и выкладываем на дно картофель. Разравниваем его лопаточкой и сверху выкладываем капусту. Затем выливаем сливочную массу и присыпаем тертым сыром. В сковороду кладем сосиски и немного веточек розмарина. Обжариваем их до румяной корочки и перекладываем в форму для выпечки. Заготовку ставим в духовку, разогретую до 180 градусов и выпекаем 30 минут. Затем достаем из духовки, нарезаем кусочками и подаем к столу.

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Приятного аппетита!

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