Самый вкусный советский салат. Его любят все гости

Это один из самых старых и любимых рецептов в нашей семье. В состав салата входит минимум самых обычных продуктов – мясо куриное, горошек, яйца. Зато получается все очень вкусно, быстро и просто, можно украсить и подавать на праздничный стол.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- филе куриное, 300 г;
- картофель, 2 шт;
- морковь, 1 шт;
- огурцы соленые, 2 шт;
- яйца, 3 шт;
- горошек консервированный, 1 банка;
- майонез, соль.
Процесс приготовления
Отвариваем мясо в подсоленной воде со специями, остужаем и режем кусочками.
Яйца, морковь и огурцы, картофель режем кубиками.
Смешиваем все продукты с зеленым горошком и заправляем майонезом.
Получаем классический салат «Столичный». По своему вкусу вы еще можете добавить зеленый или обычный лук, рубленую зелень.
Подавать салат можно в салатнике или разложить по порционным формам, украсить зеленью.
Свежие комментарии