Самый вкусный советский салат. Его любят все гости

Это один из самых старых и любимых рецептов в нашей семье. В состав салата входит минимум самых обычных продуктов – мясо куриное, горошек, яйца. Зато получается все очень вкусно, быстро и просто, можно украсить и подавать на праздничный стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

филе куриное, 300 г;

картофель, 2 шт;

морковь, 1 шт;

огурцы соленые, 2 шт;

яйца, 3 шт;

горошек консервированный, 1 банка;

майонез, соль.

Процесс приготовления

Отвариваем мясо в подсоленной воде со специями, остужаем и режем кусочками.

Яйца, морковь и огурцы, картофель режем кубиками.

Смешиваем все продукты с зеленым горошком и заправляем майонезом.

Получаем классический салат «Столичный». По своему вкусу вы еще можете добавить зеленый или обычный лук, рубленую зелень.

Подавать салат можно в салатнике или разложить по порционным формам, украсить зеленью.