Скатерть-Самобранка

5 274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Жанна Гайдешар23 декабря, 7:45
    хороший способ - только сухой посол. На рынках чаще продают сало солёное в рассоле. Мне не нравиться , получается моч...Так готовят сало ...
  • Ирина Трубникова23 декабря, 7:21
    День рождения ОН. Поэтому, когда у Вас был день рождения, Вы приготовили вкусный салат. Спасибо за рецепт.Никто даже не под...
  • Елена20 декабря, 8:35
    Очень неплохо, спасибо)Шикарный вкусный ...

Самый вкусный советский салат. Его любят все гости

Это один из самых старых и любимых рецептов в нашей семье. В состав салата входит минимум  самых обычных продуктов – мясо куриное, горошек, яйца. Зато получается все очень вкусно, быстро и просто, можно украсить и подавать на праздничный стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • филе куриное, 300 г;
  • картофель, 2 шт;
  • морковь, 1 шт;
  • огурцы соленые, 2 шт;
  • яйца, 3 шт;
  • горошек консервированный, 1 банка;
  • майонез, соль.

Процесс приготовления

Отвариваем мясо в подсоленной воде со специями, остужаем и режем кусочками.

Яйца, морковь и огурцы, картофель режем кубиками.

Смешиваем все продукты с зеленым горошком и заправляем майонезом.

Получаем классический салат «Столичный». По своему вкусу вы еще можете добавить зеленый или обычный лук, рубленую зелень.

Подавать салат можно в салатнике или разложить по порционным формам, украсить зеленью.

Самый вкусный советский салат. Его любят все гости

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх