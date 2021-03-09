Свекла в банке. Оригинальный способ сохранить все витамины на зиму

Свекла в банке — традиционное блюдо греческой кухни. Или другими словами падзарья скордалья.
Свекла будет нарезаться вместе с ботвой. Свекла долгое время может храниться в банке. Благодаря ароматным травам вкус блюда становится интересным. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку.
Свекла в банке: ингредиенты
- 2 (два) зубчика — чеснока
- 3 (три) шт — свеклы
- 3 (три) ст. ложки — оливкового масла
- 1 (одна) ч. ложка — соли
- 50 (пятьдесят) мл — винного уксуса
Рецепт приготовления:
- Хорошо промойте свеклу. При желании можете использовать и ботву (так правильно). Отварите до готовности: ботву примерно 10 минут, а свеклу — один час. Когда свекла остынет, очистите ее
- Нарежьте свеклу ломтиками толщиной водин см. Плотно сложите в чистую сухую банку, пересыпая слои измельченным чесноком. Оставьте свободным 1–2 см до края
- Разведите соль в стакане воды и залейте на две трети банки. Добавьте уксус и оливковое масло
- Закройте банку крышкой и уберите в холодильник на три дня. И свеклу можно употреблять! Невероятно полезная свекла в банке. Такой яркий и насыщенный цвет у нее. Эту свеклу можно употреблять в различные салаты. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку. Готовьте и ешьте на здоровье!
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