Скатерть-Самобранка

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Свекла в банке. Оригинальный способ сохранить все витамины на зиму

Свекла в банке — традиционное блюдо греческой кухни. Или другими словами падзарья скордалья.

Свекла будет нарезаться вместе с ботвой. Свекла долгое время может храниться в банке. Благодаря ароматным травам вкус блюда становится интересным. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку.

Свекла в банке

Свекла в банке: ингредиенты

  1. 2 (два) зубчика — чеснока
  2. 3 (три) шт — свеклы
  3. 3 (три) ст. ложки — оливкового масла
  4. 1 (одна) ч. ложка — соли
  5. 50 (пятьдесят) мл — винного уксуса

Рецепт приготовления:

  • Хорошо промойте свеклу. При желании можете использовать и ботву (так правильно). Отварите до готовности: ботву примерно 10 минут, а свеклу — один час. Когда свекла остынет, очистите ее
  • Нарежьте свеклу ломтиками толщиной водин см. Плотно сложите в чистую сухую банку, пересыпая слои измельченным чесноком. Оставьте свободным 1–2 см до края
  • Разведите соль в стакане воды и залейте на две трети банки. Добавьте уксус и оливковое масло

Свекла в банке

  • Закройте банку крышкой и уберите в холодильник на три дня. И свеклу можно употреблять! Невероятно полезная свекла в банке. Такой яркий и насыщенный цвет у нее. Эту свеклу можно употреблять в различные салаты. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку. Готовьте и ешьте на здоровье!
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