Скатерть-Самобранка

5 389 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ира
    cпасибо за публикацию, хорошие советыОказывается, я вс...
  • Люка
    а почему яичный, а не грибной? их там больше)))Летним вечером го...
  • Елена Еленова
    Спасибо. Читать умею. ) Сколько лука - не указано. Для драников из картофеля , а не лука, количество лука важно.Драники, которые ...

Чесночно-сырные гренки. Идеальное дополнение к первому блюду

Чесночно-сырные гренки — прекрасный рецепт для быстрого и вкусного десерта.

Чесночно-сырные гренки: ингредиенты

Чесночно-сырные гренки

  1. Сыр – 100 г. (сто грамм)
  2. Сливочное масло – 100 г. (сто грамм)
  3. Багет – 1 шт. (одна штука)
  4. Зелень – по вкусу
  5. Чеснок – 2-3 з. (два три зубчика)

Способ приготовления:

  • Багет возьмите и нарежьте его кружочками. Мягкое сливочное масло положите в отдельную посуду и сюда же натрите 2 зубчика чеснока. Добавьте немного зелени и на мелкой тёрке натрите сыр. Хорошенько размешайте.
  • Кусочек багета возьмите и чесночно-сырной массой обмажьте его с двух сторон. Гренки выложите на противень и выпекайте 5-7 минут в разогретой до 200 градусов духовке.

Чесночно-сырные гренки  — просто и вкусно.

Чесночно-сырные гренки. Идеальное дополнение к первому блюду 2

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх