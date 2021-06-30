Чесночно-сырные гренки. Идеальное дополнение к первому блюду

Чесночно-сырные гренки — прекрасный рецепт для быстрого и вкусного десерта.
Чесночно-сырные гренки: ингредиенты
- Сыр – 100 г. (сто грамм)
- Сливочное масло – 100 г. (сто грамм)
- Багет – 1 шт. (одна штука)
- Зелень – по вкусу
- Чеснок – 2-3 з. (два три зубчика)
Способ приготовления:
- Багет возьмите и нарежьте его кружочками. Мягкое сливочное масло положите в отдельную посуду и сюда же натрите 2 зубчика чеснока. Добавьте немного зелени и на мелкой тёрке натрите сыр. Хорошенько размешайте.
- Кусочек багета возьмите и чесночно-сырной массой обмажьте его с двух сторон. Гренки выложите на противень и выпекайте 5-7 минут в разогретой до 200 градусов духовке.
Чесночно-сырные гренки — просто и вкусно.
Приятного аппетита!
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