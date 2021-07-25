Равиоли-сердечки с изысканной начинкой. Рецепт итальянского блюда

Равиоли-сердечки с изысканной начинкой получаются очень нежными и оригинальными. Попробуйте один раз и будете готовить их ещё чаще.

Равиоли-сердечки с изысканной начинкой: ингредиенты

Мука – 200 г. (двести грамм) Оливковое масло – 50-60 мл. (пятьдесят-шестьдесят миллилитров) Вода – 85 мл. (восемьдесят миллилитров) Свекольный сок – 1 ст. л. (одна столовая ложка) Яйцо – 1 шт. (одна штука) Соль – 2-3 щ. (две-три щепотки)

Начинка:

Твёрдый сыр – 90 г. (девяносто грамм) Варёная куриная грудка – 100 г. (сто грамм) Порезанный базилик – 1,5 ст. л. (полторы столовых ложки) Варёный картофель – 100 г. (сто грамм) Яйцо – 1 шт. (одна штука) Перец Соль

Изысканный соус:

Сметана – 3 ст. л. (три столовых ложки) Сушёный базилик Сок лимона/лайма – 1 ст. л. (одна столовая ложка) Майонез – 2 ст. л. (две столовых ложки) Перец Соль

Способ приготовления:

Отправьте по очереди все продукты для теста в глубокую чашку. Муку и свекольный сок – в конце.

Для получения эластичного теста, всё хорошо вымесите, заверните в плёнку и дайте полежать полчасика.

Для начинки: заранее отваренную куриную грудку мелко порежьте. После измельчите вареный картофель и сыр мелкой тёркой. С зеленью, сыром и специями по вкусу перемешайте все нарезанные продукты.

Выньте тесто из плёнки и раскатайте как на пельмени или вареники. Возьмите формочку для печенья в виде сердечка и вырежьте заготовки.

Положите начинку на половину сердечек, накройте свободными <<сердцами>> и залепите тщательно края. Равиоли выложите в пароварку и готовьте 15-18 минут.

Пока готовиться угощение, продуктам для соуса с десяток минут дайте настояться. Подайте горячими, полив порции нежным соусом.

Равиоли-сердечки с изысканной начинкой — нежные и оригинальные.

Готовьте на здоровье!