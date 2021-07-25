Равиоли-сердечки с изысканной начинкой. Рецепт итальянского блюда

Равиоли-сердечки с изысканной начинкой получаются очень нежными и оригинальными. Попробуйте один раз и будете готовить их ещё чаще.
Равиоли-сердечки с изысканной начинкой: ингредиенты
- Мука – 200 г. (двести грамм)
- Оливковое масло – 50-60 мл. (пятьдесят-шестьдесят миллилитров)
- Вода – 85 мл. (восемьдесят миллилитров)
- Свекольный сок – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Яйцо – 1 шт. (одна штука)
- Соль – 2-3 щ. (две-три щепотки)
Начинка:
- Твёрдый сыр – 90 г. (девяносто грамм)
- Варёная куриная грудка – 100 г. (сто грамм)
- Порезанный базилик – 1,5 ст. л. (полторы столовых ложки)
- Варёный картофель – 100 г. (сто грамм)
- Яйцо – 1 шт. (одна штука)
- Перец
- Соль
Изысканный соус:
- Сметана – 3 ст. л. (три столовых ложки)
- Сушёный базилик
- Сок лимона/лайма – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Майонез – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Перец
- Соль
Способ приготовления:
- Отправьте по очереди все продукты для теста в глубокую чашку. Муку и свекольный сок – в конце.
- Для получения эластичного теста, всё хорошо вымесите, заверните в плёнку и дайте полежать полчасика.
- Для начинки: заранее отваренную куриную грудку мелко порежьте. После измельчите вареный картофель и сыр мелкой тёркой. С зеленью, сыром и специями по вкусу перемешайте все нарезанные продукты.
- Выньте тесто из плёнки и раскатайте как на пельмени или вареники. Возьмите формочку для печенья в виде сердечка и вырежьте заготовки.
- Положите начинку на половину сердечек, накройте свободными <<сердцами>> и залепите тщательно края. Равиоли выложите в пароварку и готовьте 15-18 минут.
- Пока готовиться угощение, продуктам для соуса с десяток минут дайте настояться. Подайте горячими, полив порции нежным соусом.
Равиоли-сердечки с изысканной начинкой — нежные и оригинальные.
Готовьте на здоровье!
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