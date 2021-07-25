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Равиоли-сердечки с изысканной начинкой. Рецепт итальянского блюда

Равиоли-сердечки с изысканной начинкой получаются очень нежными и оригинальными. Попробуйте один раз и будете готовить их ещё чаще.

Равиоли-сердечки с изысканной начинкой: ингредиенты

Равиоли-сердечки с изысканной начинкой

  1. Мука – 200 г. (двести грамм)
  2. Оливковое масло – 50-60 мл. (пятьдесят-шестьдесят миллилитров)
  3. Вода – 85 мл. (восемьдесят миллилитров)
  4. Свекольный сок – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  5. Яйцо – 1 шт. (одна штука)
  6. Соль – 2-3 щ. (две-три щепотки)

Начинка:

  1. Твёрдый сыр – 90 г. (девяносто грамм)
  2. Варёная куриная грудка – 100 г. (сто грамм)
  3. Порезанный базилик – 1,5 ст. л. (полторы столовых ложки)
  4. Варёный картофель – 100 г. (сто грамм)
  5. Яйцо – 1 шт. (одна штука)
  6. Перец
  7. Соль

Изысканный соус:

  1. Сметана – 3 ст. л. (три столовых ложки)
  2. Сушёный базилик
  3. Сок лимона/лайма – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  4. Майонез – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  5. Перец
  6. Соль

Способ приготовления:

  • Отправьте по очереди все продукты для теста в глубокую чашку. Муку и свекольный сок – в конце.
  • Для получения эластичного теста, всё хорошо вымесите, заверните в плёнку и дайте полежать полчасика.
  • Для начинки: заранее отваренную куриную грудку мелко порежьте. После измельчите вареный картофель и сыр мелкой тёркой. С зеленью, сыром и специями по вкусу перемешайте все нарезанные продукты.
  • Выньте тесто из плёнки и раскатайте как на пельмени или вареники. Возьмите формочку для печенья в виде сердечка и вырежьте заготовки.
  • Положите начинку на половину сердечек, накройте свободными <<сердцами>> и залепите тщательно края. Равиоли выложите в пароварку и готовьте 15-18 минут.
  • Пока готовиться угощение, продуктам для соуса с десяток минут дайте настояться. Подайте горячими, полив порции нежным соусом.

Равиоли-сердечки с изысканной начинкой — нежные и оригинальные.

 

Равиоли-сердечки с изысканной начинкой. Рецепт итальянского блюда 2

Готовьте на здоровье!

 

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