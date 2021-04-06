Французский салат с грибами. Салат с грибами отлично заменит мясные салатики

Французский салат с грибами обязательно найдет любителей среди Ваших знакомых. Этот вкуснейшие салат очень просто готовиться. При этом, своей изысканностью и вкусом он не уступает другим блюдам и будет замечательно смотреться на праздничном столе.
Французский салат с грибами: ингредиенты
- Грибы – 2 шт. (две штуки)
- Морковь – 1 шт. (одна штука)
- Фасоль консервированная — 15-20 г. (пятнадцать-двадцать грамм)
- Лук – 0,5 шт. (половинка луковицы)
- Сыр тертый – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Колбаса или ветчина – 70 г. (семьдесят грамм)
- Майонез – 0,5 ст. л. (половина столовой ложки)
- Масло растительное – 40 мл. (сорок миллиграмм)
- Соль-перец – щепотка
Способ приготовления:
- Морковь натрите на тёрке, лук мелко нарежьте.
- В сковороде разогрейте растительное масло и выложите лук с морковью.
- Мелко нарежьте грибы
- Обжарьте грибы в течение 3 минут.
- Колбасу нарежьте кубиками.
- То же самое повторите с сыром.
- Нарезанные продукты переложить в миску с консервированной фасолью.
- Добавьте нужное количество майонеза или сметаны.
- Перемешайте и оставьте на час, чтобы продукты пропитались вкусом соуса, переложить в салатницу.
Французский салат с грибами готов! Приятного всем аппетита!
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