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Французский салат с грибами. Салат с грибами отлично заменит мясные салатики

Французский салат с грибами обязательно найдет любителей среди Ваших знакомых. Этот вкуснейшие салат очень просто готовиться. При этом, своей изысканностью и вкусом он не уступает другим блюдам и будет замечательно смотреться на праздничном столе.

Французский салат с грибами

Французский салат с грибами: ингредиенты

  1. Грибы – 2 шт. (две штуки)
  2. Морковь – 1 шт. (одна штука)
  3. Фасоль консервированная — 15-20 г. (пятнадцать-двадцать грамм)
  4. Лук – 0,5 шт. (половинка луковицы)
  5. Сыр тертый – 50 г. (пятьдесят грамм)
  6. Колбаса или ветчина – 70 г. (семьдесят грамм)
  7. Майонез – 0,5 ст. л. (половина столовой ложки)
  8. Масло растительное – 40 мл. (сорок миллиграмм)
  9. Соль-перец – щепотка

Способ приготовления:

  • Морковь натрите на тёрке, лук мелко нарежьте.
  • В сковороде разогрейте растительное масло и выложите лук с морковью.
  • Мелко нарежьте грибы
  • Обжарьте грибы в течение 3 минут.
  • Колбасу нарежьте кубиками.
  • То же самое повторите с сыром.
  • Нарезанные продукты переложить в миску с консервированной фасолью.
  • Добавьте нужное количество майонеза или сметаны.
  • Перемешайте и оставьте на час, чтобы продукты пропитались вкусом соуса, переложить в салатницу.

Французский салат с грибами готов! Приятного всем аппетита!

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