Французский салат с грибами. Салат с грибами отлично заменит мясные салатики

Французский салат с грибами обязательно найдет любителей среди Ваших знакомых. Этот вкуснейшие салат очень просто готовиться. При этом, своей изысканностью и вкусом он не уступает другим блюдам и будет замечательно смотреться на праздничном столе.

Французский салат с грибами: ингредиенты

Грибы – 2 шт. (две штуки) Морковь – 1 шт. (одна штука) Фасоль консервированная — 15-20 г. (пятнадцать-двадцать грамм) Лук – 0,5 шт. (половинка луковицы) Сыр тертый – 50 г. (пятьдесят грамм) Колбаса или ветчина – 70 г. (семьдесят грамм) Майонез – 0,5 ст. л. (половина столовой ложки) Масло растительное – 40 мл. (сорок миллиграмм) Соль-перец – щепотка

Способ приготовления:

Морковь натрите на тёрке, лук мелко нарежьте.

В сковороде разогрейте растительное масло и выложите лук с морковью.

Мелко нарежьте грибы

Обжарьте грибы в течение 3 минут.

Колбасу нарежьте кубиками.

То же самое повторите с сыром.

Нарезанные продукты переложить в миску с консервированной фасолью.

Добавьте нужное количество майонеза или сметаны.

Перемешайте и оставьте на час, чтобы продукты пропитались вкусом соуса, переложить в салатницу.

Французский салат с грибами готов! Приятного всем аппетита!