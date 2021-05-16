Так курицу мало кто готовит, а зря. Быстрый ужин без возни и заморочек всего за 30 минут

Сочное мясо идеально сочетается с разными гарнирами: соус от блюда, служит подливой и добавляет вкуса обычному картофелю или просто отваренному рису.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

бедра куриные, 1 кг;

помидоры, и яйца по 5 шт;

лук, 2 шт;

соль, перец, кари, кориандр, зелень.

Процесс приготовления

Мясо режем на небольшие кусочки и обжариваем до румяности с двух сторон в хорошо разогретом растительном масле в сковороде.

Лук режем тонкими полукольцами.

Томаты режем полудольками.

Совет: если не любите кожуру томатов, можно ошпарить их кипятком и снять.

К мясу вводим лук, перемешиваем и дарим до румяности.

Накрываем крышкой и тушим несколько минут.

Добавляем томаты, солим и перчим, добавляем другие специи по вкусу. Перемешиваем и накрываем крышкой. Тушим 10 минут.

Яйца перебиваем вилкой до однородности.

Зелень мелко режем.

Яичную массу выливаем в сковороду, накрываем крышкой и тушим пока яйца не схватятся.

Посыпаем зеленью и подаем к столу к любым гарнирам.