Так курицу мало кто готовит, а зря. Быстрый ужин без возни и заморочек всего за 30 минут

Сочное мясо идеально сочетается с разными гарнирами: соус от блюда, служит подливой и добавляет вкуса обычному картофелю или просто отваренному рису.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- бедра куриные, 1 кг;
- помидоры, и яйца по 5 шт;
- лук, 2 шт;
- соль, перец, кари, кориандр, зелень.
Процесс приготовления
Мясо режем на небольшие кусочки и обжариваем до румяности с двух сторон в хорошо разогретом растительном масле в сковороде.
Лук режем тонкими полукольцами.
Томаты режем полудольками.
Совет: если не любите кожуру томатов, можно ошпарить их кипятком и снять.
К мясу вводим лук, перемешиваем и дарим до румяности.
Накрываем крышкой и тушим несколько минут.
Добавляем томаты, солим и перчим, добавляем другие специи по вкусу. Перемешиваем и накрываем крышкой. Тушим 10 минут.
Яйца перебиваем вилкой до однородности.
Зелень мелко режем.
Яичную массу выливаем в сковороду, накрываем крышкой и тушим пока яйца не схватятся.
Посыпаем зеленью и подаем к столу к любым гарнирам.
Кроме томатов я иногда добавляю еще и сладкий перец, шампиньоны, получается сытнее и вкуснее.
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