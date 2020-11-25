Салат с огурцами и куриной печенью: аппетитный салат, который очень просто приготовить

Салат с огурцами и куриной печенью невероятно аппетитный, вкусный! Готовить просто и легко. Отличный вариант и для праздничного стола!
Салат с огурцами и куриной печенью: ингредиенты
- 80 (восемьдесят) гр – лука
- 160 (сто шестьдесят) гр – моркови
- 300 (триста) гр – печени
- 50 (пятьдесят) гр – твердого сыра
- 3 (три) шт – куриных яиц
- 60 (шестьдесят) гр – майонеза
- 100 (сто) гр – соленых огурцов
Салат с огурцами и куриной печенью: рецепт
- Отварите морковь до готовности
- Яйца отварите вкрутую
- Лук нарежьте мелким кубиком. Залейте на пять минут кипятком и оставьте. Затем слейте воду
- Печень промойте и очистите от пленок. Отварите минут 20 в подсоленной воде. Затем остудите
- Натрите огурцы и печень и выложите в салатницу. Огурцы – печень. Потом намажьте майонезом
- Затем выложите лук. Отварную тертую морковь. Тоже промажьте майонезом этот слой
- Далее тертые яйца, поверх моркови и еще раз промажьте майонезом
- Завершающий слой будет тертый сыр
- Отправьте салат в холодильник на два часа. Он должен хорошо пропитаться
- Перед подачей салат украсьте зеленью
Салат с огурцами и куриной печенью готов!
Вот такой нарядный и очень вкусный салатик получается! На здоровье.
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