Салат с огурцами и куриной печенью: аппетитный салат, который очень просто приготовить

Салат с огурцами и куриной печенью невероятно аппетитный, вкусный! Готовить просто и легко. Отличный вариант и для праздничного стола!

Салат с огурцами и куриной печенью: ингредиенты

80 (восемьдесят) гр – лука 160 (сто шестьдесят) гр – моркови 300 (триста) гр – печени 50 (пятьдесят) гр – твердого сыра 3 (три) шт – куриных яиц 60 (шестьдесят) гр – майонеза 100 (сто) гр – соленых огурцов

Салат с огурцами и куриной печенью: рецепт

Отварите морковь до готовности

Яйца отварите вкрутую

Лук нарежьте мелким кубиком. Залейте на пять минут кипятком и оставьте. Затем слейте воду

Печень промойте и очистите от пленок. Отварите минут 20 в подсоленной воде. Затем остудите

Натрите огурцы и печень и выложите в салатницу. Огурцы – печень. Потом намажьте майонезом

Затем выложите лук. Отварную тертую морковь. Тоже промажьте майонезом этот слой

Далее тертые яйца, поверх моркови и еще раз промажьте майонезом

Завершающий слой будет тертый сыр

Отправьте салат в холодильник на два часа. Он должен хорошо пропитаться

Перед подачей салат украсьте зеленью

Салат с огурцами и куриной печенью готов!

Вот такой нарядный и очень вкусный салатик получается! На здоровье.