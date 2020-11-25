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Салат с огурцами и куриной печенью: аппетитный салат, который очень просто приготовить

Салат с огурцами и куриной печенью невероятно аппетитный, вкусный! Готовить просто и легко. Отличный вариант и для праздничного стола!

Салат с огурцами и куриной печенью: ингредиенты

Салат с огурцами и куриной печенью

  1. 80 (восемьдесят) гр – лука
  2. 160 (сто шестьдесят) гр – моркови
  3. 300 (триста) гр – печени
  4. 50 (пятьдесят) гр – твердого сыра
  5. 3 (три) шт – куриных яиц
  6. 60 (шестьдесят) гр – майонеза
  7. 100 (сто) гр – соленых огурцов

Салат с огурцами и куриной печенью: рецепт

Салат с огурцами и куриной печенью

  • Отварите морковь до готовности
  • Яйца отварите вкрутую
  • Лук нарежьте мелким кубиком. Залейте на пять минут кипятком и оставьте. Затем слейте воду
  • Печень промойте и очистите от пленок. Отварите минут 20 в подсоленной воде. Затем остудите
  • Натрите огурцы и печень и выложите в салатницу. Огурцы – печень. Потом намажьте майонезом
  • Затем выложите лук. Отварную тертую морковь. Тоже промажьте майонезом этот слой
  • Далее тертые яйца, поверх моркови и еще раз промажьте майонезом
  • Завершающий слой будет тертый сыр
  • Отправьте салат в холодильник на два часа. Он должен хорошо пропитаться
  • Перед подачей салат украсьте зеленью

Салат с огурцами и куриной печенью готов!

Салат с огурцами и куриной печенью

Вот такой нарядный и очень вкусный салатик получается! На здоровье.

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