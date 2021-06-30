Кабачки по-французски. Шикарная закуска на праздничный стол

Кабачки по-французски — замечательная закуска на праздничный стол.
Кабачки по-французски: ингредиенты
- Помидоры — 3 шт. (три штуки)
- Кабачок — 1 шт. (одна штука)
- Майонез — 30 гр. (тридцать грамм)
- Твёрдый сыр — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Молодой орегано — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Чёрный молотый перец — по вкусу
- Соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Кабачок разрежьте на две части поперёк, затем каждую часть на 3-4 продольные части.
- На противень, застеленный пергаментом, выложите кабачки, сверху посолите и смажьте каждый кусочек майонезом или сметаной.
- Сверху выложите кусочки помидоров и присыпьте молотым перцем и орегано.
- Сверху посыпьте сыром и запекайте при 180 градусах в течение получаса.
- При подаче посыпьте зеленью.
Кабачки по-французски — просто и вкусно.
Приятного аппетита!
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