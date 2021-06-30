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Кабачки по-французски. Шикарная закуска на праздничный стол

Кабачки по-французски — замечательная закуска на праздничный стол.

Кабачки по-французски: ингредиенты

Кабачки по-французски. Шикарная закуска на праздничный стол 2

  1. Помидоры — 3 шт. (три штуки)
  2. Кабачок — 1 шт. (одна штука)
  3. Майонез — 30 гр. (тридцать грамм)
  4. Твёрдый сыр — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  5. Молодой орегано — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  6. Чёрный молотый перец — по вкусу
  7. Соль — по вкусу

Способ приготовления:

  • Кабачок разрежьте на две части поперёк, затем каждую часть на 3-4  продольные части.
  • На противень, застеленный пергаментом, выложите кабачки, сверху посолите и смажьте каждый кусочек майонезом или сметаной.
  • Сверху выложите кусочки помидоров и присыпьте молотым перцем и орегано.
  • Сверху посыпьте сыром и запекайте при 180 градусах в течение получаса.
  • При подаче посыпьте зеленью.

Кабачки по-французски — просто и вкусно.

Кабачки по-французски

Приятного аппетита!

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