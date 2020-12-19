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Куриная ветчина: готовится без желатина и в духовке

Куриная ветчина – вкусно и полезно! А главное – домашнее приготовление.

Куриная ветчина: ингредиенты

Куриная ветчина

  1. 400 (четыреста) гр – куриного филе
  2. 2 кг – куриных бедер
  3. 2 (две) ст. ложки – куриного бульона
  4. 1 (один) зубчик – чеснока
  5. Соль по вкусу
  6. Специи сухие по вкусу
  7. Смесь молотых перцев по вкусу
  8. 1 (одна) ч. ложка -паприки

Куриная ветчина: рецепт

Куриная ветчина

  • Мясо промойте. Филе нарежьте крупными кусочками. Красное помельче. Добавьте чеснок и прокрутите через мясорубку в среднем диаметре
  • Потом добавьте в фарш специи и соль. Специи можете по своему вкусу. Будь то прованские травы и тд
  • Оставьте фарш в комнате на полчаса
  • Теперь собираем ветчину. Сначала вставьте дно и по направляющим крепим пружинами. Переворачиваем, вставляем завязанный рукав для запекания. Расправьте складочки чтобы ветчина имела красивый вид. Утрамбуйте хорошенько. Верх рукава завязать и закрыть крышкой. Плотно притянуть пружины. Положить ветчину в форму и отправить в разогретую духовку до 180 градусов на полтора часа. Потом остудить естественным способом и убрать в холодильник на 12 часов не разбирая. Потом раскрыть и снять рукав

Куриная ветчина готова: Видео

Обязательно приготовьте такую вкуснятину дома. Отличный вариант закуски в праздничные дни.

На здоровье.

Куриная ветчина

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