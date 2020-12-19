Куриная ветчина: готовится без желатина и в духовке

Куриная ветчина – вкусно и полезно! А главное – домашнее приготовление.
Куриная ветчина: ингредиенты
- 400 (четыреста) гр – куриного филе
- 2 кг – куриных бедер
- 2 (две) ст. ложки – куриного бульона
- 1 (один) зубчик – чеснока
- Соль по вкусу
- Специи сухие по вкусу
- Смесь молотых перцев по вкусу
- 1 (одна) ч. ложка -паприки
Куриная ветчина: рецепт
- Мясо промойте. Филе нарежьте крупными кусочками. Красное помельче. Добавьте чеснок и прокрутите через мясорубку в среднем диаметре
- Потом добавьте в фарш специи и соль. Специи можете по своему вкусу. Будь то прованские травы и тд
- Оставьте фарш в комнате на полчаса
- Теперь собираем ветчину. Сначала вставьте дно и по направляющим крепим пружинами. Переворачиваем, вставляем завязанный рукав для запекания. Расправьте складочки чтобы ветчина имела красивый вид. Утрамбуйте хорошенько. Верх рукава завязать и закрыть крышкой. Плотно притянуть пружины. Положить ветчину в форму и отправить в разогретую духовку до 180 градусов на полтора часа. Потом остудить естественным способом и убрать в холодильник на 12 часов не разбирая. Потом раскрыть и снять рукав
Куриная ветчина готова: Видео
Обязательно приготовьте такую вкуснятину дома. Отличный вариант закуски в праздничные дни.На здоровье.
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