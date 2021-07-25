Рецепт лёгкого, сочного и вкусного салата. Салат из кабачков: зимой открываем и наслаждаемся вкусом

Простой и быстрый рецепт салата на зиму из баклажан с чесноком и томатной пастой. Готовить будем без стерилизации, что и ускоряет процесс.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
-кабачки, 2.5 г;
-вода, 500 мл;
-томатная паста, 4 ст.л;
-сахар, 1 ст.л;
-соль, 2 ст.л;
-уксус 9 %, 65 мл;
-масло растительное, 200 мл;
-чеснок, 1 головка.
Процесс приготовления
Кабачки режем кружочками. Если овощи крупные, тогда на половинки или четверть.
Смешиваем томатную пасту с водой, солью и сахаром.
Совет: можно взять томаты 700 г, а не томатную пасту. Перекрутите блендером и воду в этом случае не добавляем.
В кастрюлю добавляем кабачки и тушим под крышкой 30 минут.
Вливаем уксус и кипятим еще 5 минут.
Раскладываем салат в стерилизованные и сухие банки до верха. Заливаем кабачки маринадом из кастрюли.
Закручиваем крышками, переворачиваем и укутываем до остывания.
Храним салат в подвале или в кладовке.
Салат при подаче можно дополнить свежей зеленью. Еще такую заготовку я использую для овощного рагу, получается вкусно.
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