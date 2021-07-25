Рецепт лёгкого, сочного и вкусного салата. Салат из кабачков: зимой открываем и наслаждаемся вкусом

Простой и быстрый рецепт салата на зиму из баклажан с чесноком и томатной пастой. Готовить будем без стерилизации, что и ускоряет процесс.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

-кабачки, 2.5 г;

-вода, 500 мл;

-томатная паста, 4 ст.л;

-сахар, 1 ст.л;

-соль, 2 ст.л;

-уксус 9 %, 65 мл;

-масло растительное, 200 мл;

-чеснок, 1 головка.

Процесс приготовления

Кабачки режем кружочками. Если овощи крупные, тогда на половинки или четверть.

Смешиваем томатную пасту с водой, солью и сахаром.

Совет: можно взять томаты 700 г, а не томатную пасту. Перекрутите блендером и воду в этом случае не добавляем.

В кастрюлю добавляем кабачки и тушим под крышкой 30 минут.

Вливаем уксус и кипятим еще 5 минут.

Раскладываем салат в стерилизованные и сухие банки до верха. Заливаем кабачки маринадом из кастрюли.

Закручиваем крышками, переворачиваем и укутываем до остывания.

Храним салат в подвале или в кладовке.

Салат при подаче можно дополнить свежей зеленью. Еще такую заготовку я использую для овощного рагу, получается вкусно.