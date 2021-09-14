Азиатский жареный рис с беконом. Оригинальное и быстрое блюдо

Азиатский жареный рис с беконом — чудесное блюдо, которое можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир.
Азиатский жареный рис с беконом: ингредиенты
- Рис — 210 гр. (двести десять грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Морковь — 1-2 шт. (одна-две штуки)
- Бекон — 110 гр. (сто десять грамм)
- Зелёный горох — 100 гр. (сто грамм)
- Растительное масло — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Соевый соус — 2-3 ст. л (две-три столовые ложки)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Кунжутные семена — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Зелёный лук — 2-3 ст. л (две-три столовые ложки)
- Вода — 1,5 л (полтора литра)
- Соль — 1-1,5 ч. л (одна — полторы чайных ложек)
Процесс приготовления:
- Кастрюлю с водой поставьте на огонь, после закипания введите соль.
- Промойте рис, введите в кастрюлю и варите четверть часа или больше, до полной готовности.
- Слейте воду и промойте рис.
- Морковку натрите на тёрке, зелёный и репчатый лук нарежьте помельче.
- Сковородку разогрейте, сделайте средний огонь.
- Яйца разбейте в миску, взбейте, влейте на сковороду, жарьте пять минут, затем переверните и прожарьте ещё минуты две-три.
- Блин остудите и нарежьте соломкой.
- Кусочки бекона обжарьте пару минут, добавьте лук и морковь. затем всыпьте горох, влейте масло и жарьте ещё 4-5 минут на среднем огне.
- Введите тужа же рис, соус, яичный блин, про
- грейте, вымешайте на среднем огне.
- Подсолите или влейте немного соуса , если необходимо.
- В конце присыпьте рис кунжутом и зелёным луком.
Азиатский жареный рис с беконом лучше подавать горячим
Приятного аппетита!
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