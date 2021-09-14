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Азиатский жареный рис с беконом. Оригинальное и быстрое блюдо

Азиатский жареный рис с беконом — чудесное блюдо, которое можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир.

Азиатский жареный рис с беконом: ингредиенты

Азиатский жареный рис с беконом

  1. Рис — 210 гр. (двести десять грамм)
  2. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  3. Морковь — 1-2 шт. (одна-две штуки)
  4. Бекон — 110 гр. (сто десять грамм)
  5. Зелёный горох — 100 гр. (сто грамм)
  6. Растительное масло — 3 ст. л (три столовые ложки)
  7. Соевый соус — 2-3 ст. л (две-три столовые ложки)
  8. Лук — 1 шт. (одна штука)
  9. Кунжутные семена — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  10. Зелёный лук — 2-3 ст. л (две-три столовые ложки)
  11. Вода — 1,5 л (полтора литра)
  12. Соль — 1-1,5 ч. л (одна — полторы чайных ложек)

Процесс приготовления:

  • Кастрюлю с водой поставьте на огонь, после закипания введите соль.
  • Промойте рис, введите в кастрюлю и варите четверть часа или больше, до полной готовности.
  • Слейте воду и промойте рис.
  • Морковку натрите на тёрке, зелёный и репчатый лук нарежьте помельче.
  • Сковородку разогрейте, сделайте средний огонь.
  • Яйца разбейте в миску, взбейте, влейте на сковороду, жарьте пять минут, затем переверните и прожарьте ещё минуты две-три.
  • Блин остудите и нарежьте соломкой.
  • Кусочки бекона обжарьте пару минут, добавьте лук и морковь. затем всыпьте горох, влейте масло и жарьте ещё 4-5 минут на среднем огне.
  • Введите тужа же рис, соус, яичный блин, про
  • грейте, вымешайте на среднем огне.
  • Подсолите или влейте немного соуса , если необходимо.
  • В конце присыпьте рис кунжутом и зелёным луком.

Азиатский жареный рис с беконом лучше подавать горячим

Азиатский жареный рис с беконом. Оригинальное и быстрое блюдо 2

Приятного аппетита!

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