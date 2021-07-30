Проще рецепта не знаю! Огурцы как бочковые на зиму, холодный способ: повторяю каждый год

Такой рецепт точно вам понравится. Процесс готовки быстрый, набор продуктов небольшой, зато результат будет просто идеальным: огурчики получаются как из бочки, в меру солеными, ароматными.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

огурцы, около 1.8 кг;

вода, 1.4 л;

соль, 100 г;

укроп свежий и зонтики, корень хрена, листья вишни и смородины;

перец острый;

перец душистый 4 шт;

чеснок, 4 зубчика.

Процесс приготовления

Лучше закрывать овощи в банках по 3 л – так они будут хорошо бродить

Огурцы промываем и заливаем чистой, холодной водой на пару часов.

Листья и зелень промываем, корень хрена моем и чистим, чеснок режем дольками.

В чистые банки раскладываем зелень и листья, перец, дольки чеснока и плотно наполняем огурцами банки.

В банки засыпаем соль и заливаем холодной и чистой водой.

Накрываем банки пластиковыми крышками и переворачиваем по несколько раз.

Оставляем в теплом помещении на несколько дней в поддоне. Или ставим в подвал – тогда процесс квашения будет дольше, но овощи получаются вкуснее.

Если оставляете в теплом помещении, тогда через 3 – 4 дня сливаете рассол, кипятите его и заливаете обратно в банки, закатываете крышками и храните в кладовке или в подвале.

Те, что вы оставите в подвале под пластиковыми крышками, будут естественно кваситься и больше с ними ничего делать не нужно.

Через пару недель можно пробовать.