Проще рецепта не знаю! Огурцы как бочковые на зиму, холодный способ: повторяю каждый год

Такой рецепт точно вам понравится. Процесс готовки быстрый, набор продуктов небольшой, зато результат будет просто идеальным: огурчики получаются как из бочки, в меру солеными, ароматными.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
огурцы, около 1.8 кг;
вода, 1.4 л;
соль, 100 г;
укроп свежий и зонтики, корень хрена, листья вишни и смородины;
перец острый;
перец душистый 4 шт;
чеснок, 4 зубчика.
Процесс приготовления
Лучше закрывать овощи в банках по 3 л – так они будут хорошо бродить
Огурцы промываем и заливаем чистой, холодной водой на пару часов.
Листья и зелень промываем, корень хрена моем и чистим, чеснок режем дольками.
В чистые банки раскладываем зелень и листья, перец, дольки чеснока и плотно наполняем огурцами банки.
В банки засыпаем соль и заливаем холодной и чистой водой.
Накрываем банки пластиковыми крышками и переворачиваем по несколько раз.
Оставляем в теплом помещении на несколько дней в поддоне. Или ставим в подвал – тогда процесс квашения будет дольше, но овощи получаются вкуснее.
Если оставляете в теплом помещении, тогда через 3 – 4 дня сливаете рассол, кипятите его и заливаете обратно в банки, закатываете крышками и храните в кладовке или в подвале.
Те, что вы оставите в подвале под пластиковыми крышками, будут естественно кваситься и больше с ними ничего делать не нужно.Через пару недель можно пробовать.
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