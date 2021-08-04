Рёбрышки в пиве с луком в духовке. Ароматное и нежное мясо

Рёбрышки в пиве с луком в духовке идеально подойдут для любого повода.
Рёбрышки в пиве с луком в духовке: ингредиенты
- Пиво — 1 ст. (один стакан)
- Свиные рёбрышки — 1 кг. (один килограмм)
- Лук — 1 большая (одна штука)
- Горчица — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Оливковое масло — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Соль, чёрный перец — по вкусу
Приготовление:
- Рёбрышки нарежьте, добавьте лук полукольцами, специи и вылейте пиво.
- Поставьте под гнёт на 1 час.
- Рёра вместе с луком выложите на противень и запекайте при 200 градусах до румяной корочки.
Рёбрышки в пиве с луком в духовке — нежные и пикантные.
Приятного аппетита!
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