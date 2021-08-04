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Рёбрышки в пиве с луком в духовке. Ароматное и нежное мясо

Рёбрышки в пиве с луком в духовке идеально подойдут для любого повода.

Рёбрышки в пиве с луком в духовке: ингредиенты

Рёбрышки в пиве с луком в духовке

  1. Пиво — 1 ст. (один стакан)
  2. Свиные рёбрышки — 1 кг. (один килограмм)
  3. Лук — 1 большая (одна штука)
  4. Горчица — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  5. Оливковое масло — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  6. Соль, чёрный перец — по вкусу

Приготовление:

  • Рёбрышки нарежьте, добавьте лук полукольцами, специи и вылейте пиво.
  • Поставьте под гнёт на 1 час.
  • Рёра вместе с луком выложите на противень и запекайте при 200 градусах до румяной корочки.

Рёбрышки в пиве с луком в духовке — нежные и пикантные.

Рёбрышки в пиве с луком в духовке. Ароматное и нежное мясо 2

Приятного аппетита!

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