Рецепт красивых и вкусных пирожных «Еловые шишки» на новогодние праздники

Много времени мы тратим на приготовление праздничных блюд. А когда доходит очередь до десерта, у нас уже не остается сил, чтобы приготовить что-то сладенькое. Нам проще купить какой-нибудь тортик в магазине. Но домашняя еда все равно намного лучше, чем покупная. Поэтому этот десерт точно подойдет для ситуации, когда времени и сил просто уже не хватает.

Пирожные готовятся очень быстро, легко и из простых ингредиентов. Нужно всего четыре продукта, и вы сможете приготовить красивую и вкусную сладость, от которой будут без ума ваши гости.

150 г кукурузных хлопьев;

100 г грецких орехов;

3 ст. л. сахарной пудры;

380 г или одна банка вареной сгущенки.

Орешки следует измельчить в блендере или ступке и соединить с хлопьями и сгущенкой. Хорошо перемешайте.

Возьмите рюмке с конусной формой и смочите их внутри водичкой. Начините их приготовленной смесью с помощью чайной ложки. Немного надавите на начинку в рюмке и поставьте сладость в холодильник на несколько часов.

Через указанное время извлеките шишки из холодильника. Переверните рюмки дном вверх и аккуратно ножом достаньте пирожные.

Разложите десерт на тарелке и присыпьте сахарной пудрой.

Эти пирожные станут изюминкой праздничного стола.

Их хорошо кушать с чашечкой чая или кофе. Также десерт можно приготовить с сухофруктами и другими орешками.