Печенье со сгущёнкой: хрустящее, быстрое печенье к чаю и к кофе

Печенье со сгущенкой получается хрустящим, ароматным. Приготовить его очень быстро и легко.
Печенье со сгущенкой: ингредиенты
- 250 (двести пятьдесят) гр – муки
- 250 (двести пятьдесят) гр – сгущенного молока
- 10 (десять) гр – разрыхлителя
- 70 (семьдесят) гр – сливочного масла
Печенье со сгущенкой: рецепт
- Муку и разрыхлитель просейте. Затем к муке добавьте размягченное сливочное масло
- Руками перетрите смесь
- Затем налейте к массе сгущенку и замесите тесто. Оно должно быть однородным, без комков. Не должно липнуть к рукам
- Сформируйте шар и положите в пакет и уберите в холодильник на полчаса
- По истечении данного времени разделите тесто на две части. Раскатайте сначала одну часть. Используйте потом формочки для теста
- Выложите печенье на противень и отправьте выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 15 минут
Печенье со сгущенкой готово: Видео
Вкус у него получается необычным. Даже не знаю с чем сравнить. Видимо сгущенка делает свое дело. И вкус дает такой неповторимый. Как видите, тесто делать легко. Под силу даже начинающей хозяюшке. А ваши детишки, и не только детишки, будут в полном восторге от такого угощения к чаю! На здоровье.
Свежие комментарии