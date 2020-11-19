Печенье со сгущёнкой: хрустящее, быстрое печенье к чаю и к кофе

Печенье со сгущенкой получается хрустящим, ароматным. Приготовить его очень быстро и легко.

Печенье со сгущенкой: ингредиенты

250 (двести пятьдесят) гр – муки 250 (двести пятьдесят) гр – сгущенного молока 10 (десять) гр – разрыхлителя 70 (семьдесят) гр – сливочного масла

Печенье со сгущенкой: рецепт

Муку и разрыхлитель просейте. Затем к муке добавьте размягченное сливочное масло

Руками перетрите смесь

Затем налейте к массе сгущенку и замесите тесто. Оно должно быть однородным, без комков. Не должно липнуть к рукам

Сформируйте шар и положите в пакет и уберите в холодильник на полчаса

По истечении данного времени разделите тесто на две части. Раскатайте сначала одну часть. Используйте потом формочки для теста

Выложите печенье на противень и отправьте выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 15 минут

Печенье со сгущенкой готово: Видео

Вкус у него получается необычным. Даже не знаю с чем сравнить. Видимо сгущенка делает свое дело. И вкус дает такой неповторимый. Как видите, тесто делать легко. Под силу даже начинающей хозяюшке. А ваши детишки, и не только детишки, будут в полном восторге от такого угощения к чаю! На здоровье.