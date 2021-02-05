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Гренки с крабовыми палочками: отличное дополнение к любому блюду

Гренки с крабовыми палочками! Приготовьте сегодня по нашему рецепту вкуснейшие гренки, которые отлично подойдут как на завтрак, так и на обед и ужин.

Гренки с крабовыми палочками:

Эти гренки получаются с таким пикантным чесночно-сливочным вкусом, на столе смотрятся очень красочно, так что можно спокойно подавать их даже на праздничный стол.

Кроме того, они являются прекрасным дополнением к любому блюду и их можно даже брать с собой на пикники.

Гренки с крабовыми палочками: отличное дополнение к любому блюду

Гренки с крабовыми палочками: ингредиенты

  • багет
  • плавленый сырок
  • крабовые палочки
  • два зубчика чеснока
  • четыре столовые ложки майонеза
  • два яйца

Гренки с крабовыми палочками

  • соль
  • растительное масло (или сливочное) – для жарки

Гренки с крабовыми палочками: как готовить

Сначала нужно подготовить багет:

  • Багет нарезать на ломтики толщиной в пять миллиметров.
  • В сковороду влить растительное масло (можно взять и сливочное, так будет вкуснее) и хорошо его разогреть.
  • Ломтики багета отправить в разогретое масло.
  • Гренки обжаривать с обеих сторон до получения золотистого цвета.

А теперь надо приступить к намазке:

  • Плавленый сыр мелко нарезать ножом и отправить в глубокую миску.
  • Яйца заранее сварить вкрутую, остудить, почистить и натереть на крупной терке. Доложить к плавленому сыру.
  • Достать из холодильника крабовые палочки (они должны быть обязательно охлажденными) и натереть на средней терке. Отправить к яйцам и сыру.
  • Чеснок почистить и пропустить через пресс в ту же миску.
  • Посолить, добавить майонез и специи.
  • Все тщательно перемешать, чтобы получилась однородная масса.

Последний этап:

  • Каждую гренку смазать приготовленной намазкой.

Гренки с крабовыми палочками: отличное дополнение к любому блюду

  • Готовые гренки разложить на красивой плоской тарелочке.

Вот и приготовили мы аппетитный и вкусные гренки с сыром и крабовыми палочками. Подайте их на стол либо как самостоятельное блюдо, либо как закусочнку или дополнение к какому-нибудь первому блюду.

Гренки с крабовыми палочками: готов

Приятного аппетита!

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