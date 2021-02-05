Гренки с крабовыми палочками: отличное дополнение к любому блюду

Гренки с крабовыми палочками! Приготовьте сегодня по нашему рецепту вкуснейшие гренки, которые отлично подойдут как на завтрак, так и на обед и ужин.
Гренки с крабовыми палочками:
Эти гренки получаются с таким пикантным чесночно-сливочным вкусом, на столе смотрятся очень красочно, так что можно спокойно подавать их даже на праздничный стол.
Кроме того, они являются прекрасным дополнением к любому блюду и их можно даже брать с собой на пикники.
Гренки с крабовыми палочками: ингредиенты
- багет
- плавленый сырок
- крабовые палочки
- два зубчика чеснока
- четыре столовые ложки майонеза
- два яйца
- соль
- растительное масло (или сливочное) – для жарки
Гренки с крабовыми палочками: как готовить
Сначала нужно подготовить багет:
- Багет нарезать на ломтики толщиной в пять миллиметров.
- В сковороду влить растительное масло (можно взять и сливочное, так будет вкуснее) и хорошо его разогреть.
- Ломтики багета отправить в разогретое масло.
- Гренки обжаривать с обеих сторон до получения золотистого цвета.
А теперь надо приступить к намазке:
- Плавленый сыр мелко нарезать ножом и отправить в глубокую миску.
- Яйца заранее сварить вкрутую, остудить, почистить и натереть на крупной терке. Доложить к плавленому сыру.
- Достать из холодильника крабовые палочки (они должны быть обязательно охлажденными) и натереть на средней терке. Отправить к яйцам и сыру.
- Чеснок почистить и пропустить через пресс в ту же миску.
- Посолить, добавить майонез и специи.
- Все тщательно перемешать, чтобы получилась однородная масса.
Последний этап:
- Каждую гренку смазать приготовленной намазкой.
- Готовые гренки разложить на красивой плоской тарелочке.
Вот и приготовили мы аппетитный и вкусные гренки с сыром и крабовыми палочками. Подайте их на стол либо как самостоятельное блюдо, либо как закусочнку или дополнение к какому-нибудь первому блюду.
Гренки с крабовыми палочками: готов
Приятного аппетита!
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