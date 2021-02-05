Гренки с крабовыми палочками: отличное дополнение к любому блюду

Гренки с крабовыми палочками! Приготовьте сегодня по нашему рецепту вкуснейшие гренки, которые отлично подойдут как на завтрак, так и на обед и ужин.

Гренки с крабовыми палочками:

Эти гренки получаются с таким пикантным чесночно-сливочным вкусом, на столе смотрятся очень красочно, так что можно спокойно подавать их даже на праздничный стол.

Кроме того, они являются прекрасным дополнением к любому блюду и их можно даже брать с собой на пикники.

Гренки с крабовыми палочками: ингредиенты

багет

плавленый сырок

крабовые палочки

два зубчика чеснока

четыре столовые ложки майонеза

два яйца

соль

растительное масло (или сливочное) – для жарки

Гренки с крабовыми палочками: как готовить

Сначала нужно подготовить багет:

Багет нарезать на ломтики толщиной в пять миллиметров.

В сковороду влить растительное масло (можно взять и сливочное, так будет вкуснее) и хорошо его разогреть.

Ломтики багета отправить в разогретое масло.

Гренки обжаривать с обеих сторон до получения золотистого цвета.

А теперь надо приступить к намазке:

Плавленый сыр мелко нарезать ножом и отправить в глубокую миску.

Яйца заранее сварить вкрутую, остудить, почистить и натереть на крупной терке. Доложить к плавленому сыру.

Достать из холодильника крабовые палочки (они должны быть обязательно охлажденными) и натереть на средней терке. Отправить к яйцам и сыру.

Чеснок почистить и пропустить через пресс в ту же миску.

Посолить, добавить майонез и специи.

Все тщательно перемешать, чтобы получилась однородная масса.

Последний этап:

Каждую гренку смазать приготовленной намазкой.

Готовые гренки разложить на красивой плоской тарелочке.

Вот и приготовили мы аппетитный и вкусные гренки с сыром и крабовыми палочками. Подайте их на стол либо как самостоятельное блюдо, либо как закусочнку или дополнение к какому-нибудь первому блюду.

Гренки с крабовыми палочками: готов

Приятного аппетита!