Нашла рецепт закуски, которую буду готовить на новогодний стол(муж сказал, что вкуснее закуски из баклажан он не ел)

Маринованные баклажаны с помидорами и зеленью – это простое, но очень вкусное блюдо и такая закуска нравится всем. Продукты берите не только свежие, но и замороженные.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- баклажаны;
- помидоры;
- соль;
- укроп и петрушка по хорошему пучку;
- чеснок, 1 головка.
Процесс приготовления
Овощи берите в любом количестве.
Баклажаны режем кружочками, толщиной до 1 см и обжариваем их на небольшом количестве растительного масла.
Важно: на данном этапе мы их не солим.
Чеснок и зелень рубим и смешиваем. Берите много зелени и чеснока.
Томаты режем кружочками и выкладываем слоем на дно кастрюли.
Теперь солим томаты довольно хорошо, берите такую прямо хорошую щепотку соли.
Кладем слой жареных баклажан и обсыпаем смесью чеснока и зелени.
Слой томатов и солим, слой баклажан и посыпаем смесью чеснока и зелени.
Повторяем таким образом, пока не выложим все продукты.
Помидоры должны быть верхним слоем, накрываем блюдом, ставим гнет, накрываем крышкой и отправляем на 12 часов в холодильник.
Отличная закуска, в которую вы еще можете добавить и острый перчик, перец горошком, любые специи по своему вкусу.
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