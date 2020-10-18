Нашла рецепт закуски, которую буду готовить на новогодний стол(муж сказал, что вкуснее закуски из баклажан он не ел)

Маринованные баклажаны с помидорами и зеленью – это простое, но очень вкусное блюдо и такая закуска нравится всем. Продукты берите не только свежие, но и замороженные.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

баклажаны;

помидоры;

соль;

укроп и петрушка по хорошему пучку;

чеснок, 1 головка.

Процесс приготовления

Овощи берите в любом количестве.

Баклажаны режем кружочками, толщиной до 1 см и обжариваем их на небольшом количестве растительного масла.

Важно: на данном этапе мы их не солим.

Чеснок и зелень рубим и смешиваем. Берите много зелени и чеснока.

Томаты режем кружочками и выкладываем слоем на дно кастрюли.

Теперь солим томаты довольно хорошо, берите такую прямо хорошую щепотку соли.

Кладем слой жареных баклажан и обсыпаем смесью чеснока и зелени.

Слой томатов и солим, слой баклажан и посыпаем смесью чеснока и зелени.

Повторяем таким образом, пока не выложим все продукты.

Помидоры должны быть верхним слоем, накрываем блюдом, ставим гнет, накрываем крышкой и отправляем на 12 часов в холодильник.

Отличная закуска, в которую вы еще можете добавить и острый перчик, перец горошком, любые специи по своему вкусу.