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Лаваш с сыром и куриным филе: в духовке

Лаваш с сыром и куриным филе! Предлагаем вам оригинальный рецепт приготовления вкусного завтрака — лаваш с сыром в духовке. Приготовление займет немного времени, а завтрак получается очень сытным и ароматным. Его можно кушать не только дома, но и брать с собой на работу.

Лаваш с сыром и куриным филе: ингредиенты

  • один лист лаваша
  • триста грамм куриного филе
  • сто грамм мягкого сыра
  • сто грамм маринованных огурцов
  • пучок укропа
  • полпучка зеленого лука
  • 5 яиц
  • сто миллилитров молока
  • чайная ложка соли
  • смесь перцев – по вкусу

Лаваш с сыром и куриным филе

Лаваш с сыром и куриным филе: приготовление

  • Взять тонкий лист лаваша и нарезать на прямоугольнички одинакового размера.
  • Укроп и зеленый лук почистить, помыть, просушить и мелко нарубить и посыпать на прямоугольнички лаваша.
  • Куриное мясо помыть, залить водой и варить до готовности.
  • Готовое вареное мясо извлечь из бульона и порезать сначала вдоль тонкими полосками, а затем кубиками.
  • Нарезанное филе насыпать поверх зелени в лавашиках.
  • Маринованные огурчики достать из рассола и порезать мелкими кубиками. Также посыпать на лавашики.
  • Достать мягкий сыр, сполоснуть его под водой, обсушить и нарезать средними кубиками. Положить слоем на огурчики.
  • Прямоугольнички лаваша свернуть трубочками и уложить огнеупорную стеклянную форму, предварительно смазанную маслом.
    Трубочки надо уложить очень плотно так, чтобы они были прижаты друг к другу. Края у трубочек должны оставаться открытыми.
  • В глубокую пиалу разбиваем яйца, добавляем молоко, соль и смесь перцев. Все хорошенько взбиваем венчиком, до получения однородной массы.
  • Полученной смесью заливаем трубочки начиненного лаваша.
  • Духовку разогреть до 220°С и заложить туда форму. Лавашики нужно печь около двадцати минут.

Лаваш с сыром и куриным филе: в духовке

  • По истечении времени достать готовое блюдо из духовки, разрезать по намеченным швам: лавашики легко отделяются друг от друга.

Все, завтрак готов! Можно подавать на стол или же взять с собой при выходе из дому. Очень удобно и компактно!

Лаваш с сыром и куриным филе: готов

Кушайте на здоровье!

Лаваш с сыром в духовке: Видео

 

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