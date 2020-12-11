Лаваш с сыром и куриным филе: в духовке

Лаваш с сыром и куриным филе! Предлагаем вам оригинальный рецепт приготовления вкусного завтрака — лаваш с сыром в духовке. Приготовление займет немного времени, а завтрак получается очень сытным и ароматным. Его можно кушать не только дома, но и брать с собой на работу.
Лаваш с сыром и куриным филе: ингредиенты
- один лист лаваша
- триста грамм куриного филе
- сто грамм мягкого сыра
- сто грамм маринованных огурцов
- пучок укропа
- полпучка зеленого лука
- 5 яиц
- сто миллилитров молока
- чайная ложка соли
- смесь перцев – по вкусу
Лаваш с сыром и куриным филе: приготовление
- Взять тонкий лист лаваша и нарезать на прямоугольнички одинакового размера.
- Укроп и зеленый лук почистить, помыть, просушить и мелко нарубить и посыпать на прямоугольнички лаваша.
- Куриное мясо помыть, залить водой и варить до готовности.
- Готовое вареное мясо извлечь из бульона и порезать сначала вдоль тонкими полосками, а затем кубиками.
- Нарезанное филе насыпать поверх зелени в лавашиках.
- Маринованные огурчики достать из рассола и порезать мелкими кубиками. Также посыпать на лавашики.
- Достать мягкий сыр, сполоснуть его под водой, обсушить и нарезать средними кубиками. Положить слоем на огурчики.
- Прямоугольнички лаваша свернуть трубочками и уложить огнеупорную стеклянную форму, предварительно смазанную маслом. Трубочки надо уложить очень плотно так, чтобы они были прижаты друг к другу. Края у трубочек должны оставаться открытыми.
- В глубокую пиалу разбиваем яйца, добавляем молоко, соль и смесь перцев. Все хорошенько взбиваем венчиком, до получения однородной массы.
- Полученной смесью заливаем трубочки начиненного лаваша.
- Духовку разогреть до 220°С и заложить туда форму. Лавашики нужно печь около двадцати минут.
- По истечении времени достать готовое блюдо из духовки, разрезать по намеченным швам: лавашики легко отделяются друг от друга.
Все, завтрак готов! Можно подавать на стол или же взять с собой при выходе из дому. Очень удобно и компактно!
Лаваш с сыром и куриным филе: готов
Кушайте на здоровье!
Лаваш с сыром в духовке: Видео
Свежие комментарии