Лаваш с сыром и куриным филе: в духовке

Лаваш с сыром и куриным филе! Предлагаем вам оригинальный рецепт приготовления вкусного завтрака — лаваш с сыром в духовке. Приготовление займет немного времени, а завтрак получается очень сытным и ароматным. Его можно кушать не только дома, но и брать с собой на работу.

Лаваш с сыром и куриным филе: ингредиенты

один лист лаваша

триста грамм куриного филе

сто грамм мягкого сыра

сто грамм маринованных огурцов

пучок укропа

полпучка зеленого лука

5 яиц

сто миллилитров молока

чайная ложка соли

смесь перцев – по вкусу

Лаваш с сыром и куриным филе: приготовление

Взять тонкий лист лаваша и нарезать на прямоугольнички одинакового размера.

Укроп и зеленый лук почистить, помыть, просушить и мелко нарубить и посыпать на прямоугольнички лаваша.

Куриное мясо помыть, залить водой и варить до готовности.

Готовое вареное мясо извлечь из бульона и порезать сначала вдоль тонкими полосками, а затем кубиками.

Нарезанное филе насыпать поверх зелени в лавашиках.

Маринованные огурчики достать из рассола и порезать мелкими кубиками. Также посыпать на лавашики.

Достать мягкий сыр, сполоснуть его под водой, обсушить и нарезать средними кубиками. Положить слоем на огурчики.

Прямоугольнички лаваша свернуть трубочками и уложить огнеупорную стеклянную форму, предварительно смазанную маслом. Трубочки надо уложить очень плотно так, чтобы они были прижаты друг к другу. Края у трубочек должны оставаться открытыми.

Трубочки надо уложить очень плотно так, чтобы они были прижаты друг к другу. Края у трубочек должны оставаться открытыми. В глубокую пиалу разбиваем яйца, добавляем молоко, соль и смесь перцев. Все хорошенько взбиваем венчиком, до получения однородной массы.

Полученной смесью заливаем трубочки начиненного лаваша.

Духовку разогреть до 220°С и заложить туда форму. Лавашики нужно печь около двадцати минут.

По истечении времени достать готовое блюдо из духовки, разрезать по намеченным швам: лавашики легко отделяются друг от друга.

Все, завтрак готов! Можно подавать на стол или же взять с собой при выходе из дому. Очень удобно и компактно!

Лаваш с сыром и куриным филе: готов

Кушайте на здоровье!

Лаваш с сыром в духовке: Видео