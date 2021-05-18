Готовится просто и очень выгодно! Сыровяленое мясо в домашних условиях

Такое мясо готовится просто и легко, я часто его делаю для празднично мясной нарезки и все мои гости всегда остаются довольны

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

корейка, 1 кг;

соль нитритная 0.6 %, 20 г;

парика, соль, чеснок сухой и смесь перцев по 1 ч.л..

Процесс приготовления

Смешиваем все специи и соль.

Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Со всех сторон втираем смесь соли и специй, укладываем мясо в лоток, накрываем и на сутки отправляем в холодильник.

Вынимаем, сливаем жидкость, накрываем и ставим в холодильник на двое суток.

Берем сетку кондитерскую, упаковываем мясо в нее, кончики завязываем нитью.

Подвешиваем мясо в проветриваемом помещении или в холодильнике. Температура может быть 5 – 10 градусов с плюсом.

Вялится мясо будет около 3 недель. Когда вес уменьшится на 25 %, тогда и снимаем мясо. Режем ломтиками и подаем к столу такое ароматное и вкусное изделие.