Готовлю только для близких. Раскрываю секрет: это мой самый лучший яблочный пирог!

Этот тертый, яблочный пирог у меня всегда стоит на столе, когда приходят гости — мало того, что он красивый и аппетитный, он еще и очень вкусный. Яблочный вкус в пироге, смешивается с классическими вкусом и ароматом заварного крема и получается нечто восхитительное.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сахар, 2 ст.л;
- соль щепотка;
- разрыхлитель, 1 ч.л;
- мука, 8 ст.л;
- яйцо, 1 шт.
Для яблочной начинки нужно:
- яблоки, 3 шт;
- сахар, 2 ст.л;
- корица;
- вода, 70 мл.
Для приготовления крема необходимо:
- молоко, 500 мл;
- сахар, 3 -4 ст.л;
- крахмал кукурузный, 2 ст.л;
- яйца, 2 шт;
- ванилин;
- масло сливочное, 50 г.
Процесс приготовления
Смешиваем сахар, соль, просеянную муку и разрыхлитель.
В сухую смесь трем холодное сливочное масло и перетираем руками массу в крошку.
Вводим яйцо и вымешиваем тесто,
Делим тесто на большую и меньшую части, накрываем и отправляем в холодильник на 1 час или в морозильную камеру на 30 минут.
Яблоки чистим от кожуры и режем кусочками или тонкими дольками.
Посыпаем сахаром и корицей, холодной воды.
Варим после закипания 5 – 7 минут до мягкости.
Откидываем яблоки на сито, чтобы стек сироп.
Молоко смешиваем со всеми продуктами для крема, кроме сливочного масла.
Варим на небольшом огне до густого состояния, добавляем масло и перешиваем до однородности. Оставляем остывать.
Форму застилаем пергаментом и большой кусочек теста трем прямо в форму.
Сверху выкладываем яблочную начинку и сверху выкладываем крем.
Натираем вторую часть теста.
Запекаем при 180 градусах около 30 – 40 минут.
Пирог остужаем в форме и потом переставляем его в холодильник на ночь, чтобы крем застыл.
Вынимаем из формы, убираем бумагу и режем порционными кусочками.
Подробный видео рецепт:
Можно часть теста просто раскатать в пласт и выложить в форму с бортиками и сверху натереть замерзшее тесто. Делайте так, как вам более удобно.
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