Готовлю только для близких. Раскрываю секрет: это мой самый лучший яблочный пирог!

Этот тертый, яблочный пирог у меня всегда стоит на столе, когда приходят гости — мало того, что он красивый и аппетитный, он еще и очень вкусный. Яблочный вкус в пироге, смешивается с классическими вкусом и ароматом заварного крема и получается нечто восхитительное.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сахар, 2 ст.л;

соль щепотка;

разрыхлитель, 1 ч.л;

мука, 8 ст.л;

яйцо, 1 шт.

Для яблочной начинки нужно:

яблоки, 3 шт;

сахар, 2 ст.л;

корица;

вода, 70 мл.

Для приготовления крема необходимо:

молоко, 500 мл;

сахар, 3 -4 ст.л;

крахмал кукурузный, 2 ст.л;

яйца, 2 шт;

ванилин;

масло сливочное, 50 г.

Процесс приготовления

Смешиваем сахар, соль, просеянную муку и разрыхлитель.

В сухую смесь трем холодное сливочное масло и перетираем руками массу в крошку.

Вводим яйцо и вымешиваем тесто,

Делим тесто на большую и меньшую части, накрываем и отправляем в холодильник на 1 час или в морозильную камеру на 30 минут.

Яблоки чистим от кожуры и режем кусочками или тонкими дольками.

Посыпаем сахаром и корицей, холодной воды.

Варим после закипания 5 – 7 минут до мягкости.

Откидываем яблоки на сито, чтобы стек сироп.

Молоко смешиваем со всеми продуктами для крема, кроме сливочного масла.

Варим на небольшом огне до густого состояния, добавляем масло и перешиваем до однородности. Оставляем остывать.

Форму застилаем пергаментом и большой кусочек теста трем прямо в форму.

Сверху выкладываем яблочную начинку и сверху выкладываем крем.

Натираем вторую часть теста.

Запекаем при 180 градусах около 30 – 40 минут.

Пирог остужаем в форме и потом переставляем его в холодильник на ночь, чтобы крем застыл.

Вынимаем из формы, убираем бумагу и режем порционными кусочками.

Подробный видео рецепт: