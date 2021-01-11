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Английский рождественский кекс: начинка этого десерта порадует вас своим богатым фруктовым вкусом

Английский рождественский кекс – совершенное лакомство! Готовить его лучше до рождественских праздников. Так как он будет вкуснее, когда пропитается, постоит.

Английский рождественский кекс: ингредиенты

Английский рождественский кекс

На тесто

  1. 200 (двести) мл – молока
  2. 150 (сто пятьдесят) гр – сахара
  3. 350 (триста пятьдесят) гр – муки
  4. 2 (две) ст. ложки – меда
  5. 2 (две) ч. ложки – разрыхлителя
  6. 120 (сто двадцать) гр – сливочного масла
  7. 2 (две) шт – яиц
  8. Пол ч. ложки – куркумы
  9. ¼ ч. ложки – имбиря
  10. ¼ ч. ложки – мускатного ореха
  11. Щепотка соли
  12. 10 (десять) гр – ванильного сахара
  13. Корица и кардамон на кончике ножа

На начинку

  1. 50 (пятьдесят) гр – тыквенных цукатов
  2. 40 (сорок) гр – фиников
  3. 70 (семьдесят) гр – орехов
  4. 90 (девяносто) гр – изюма
  5. 40 (сорок) гр – чернослива
  6. 3 (три) гр – цедры апельсина, лимона
  7. 5 (пять) гр – сушеных бананов
  8. 70 (семьдесят) мл – коньяка и 30 (тридцать) мл – для пропитки

Английский рождественский кекс: рецепт

Английский рождественский кекс

  • Финики освободите от косточки. Сухофрукты нарежьте средним кубиком, перемешайте. Залейте коньяком и сутки настаивайте при комнатной температуре
  • В кастрюлю насыпьте соль, мед, сахар, сливочное масло
  • Добавьте туда же сухофрукты с коньяком. Доведите до кипения
  • Добавьте к массе измельченные орехи и разрыхлитель.
    Перемешайте
  • Добавьте просеянную муку, и замесите тесто. Оно должно быть вязким. Остудите
  • С сухими специями взбейте яйцо
  • Добавьте яичную массу в тесто. Перемешайте
  • Возьмите форму с высокими бортами. И вылейте в нее тесто. Отправьте выпекаться в предварительно разогретую духовку до 170 градусов на полтора часа
  • После того, как кекс остудится, смажьте его коньяком и заверните в пергамент в три слоя
  • Чем дольше он будет стоять, тем вкуснее будет. Смазывать коньяком его нужно каждую неделю
  • Когда будете подавать кекс на стол, посыпьте сахарной пудрой и украсьте по желанию!

Английский рождественский кекс готов!

Английский рождественский кекс

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