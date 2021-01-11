Английский рождественский кекс: начинка этого десерта порадует вас своим богатым фруктовым вкусом

Английский рождественский кекс – совершенное лакомство! Готовить его лучше до рождественских праздников. Так как он будет вкуснее, когда пропитается, постоит.

Английский рождественский кекс: ингредиенты

На тесто

200 (двести) мл – молока 150 (сто пятьдесят) гр – сахара 350 (триста пятьдесят) гр – муки 2 (две) ст. ложки – меда 2 (две) ч. ложки – разрыхлителя 120 (сто двадцать) гр – сливочного масла 2 (две) шт – яиц Пол ч. ложки – куркумы ¼ ч. ложки – имбиря ¼ ч. ложки – мускатного ореха Щепотка соли 10 (десять) гр – ванильного сахара Корица и кардамон на кончике ножа

На начинку

50 (пятьдесят) гр – тыквенных цукатов 40 (сорок) гр – фиников 70 (семьдесят) гр – орехов 90 (девяносто) гр – изюма 40 (сорок) гр – чернослива 3 (три) гр – цедры апельсина, лимона 5 (пять) гр – сушеных бананов 70 (семьдесят) мл – коньяка и 30 (тридцать) мл – для пропитки

Английский рождественский кекс: рецепт

Финики освободите от косточки. Сухофрукты нарежьте средним кубиком, перемешайте. Залейте коньяком и сутки настаивайте при комнатной температуре

В кастрюлю насыпьте соль, мед, сахар, сливочное масло

Добавьте туда же сухофрукты с коньяком. Доведите до кипения

Добавьте к массе измельченные орехи и разрыхлитель. Перемешайте

Перемешайте Добавьте просеянную муку, и замесите тесто. Оно должно быть вязким. Остудите

С сухими специями взбейте яйцо

Добавьте яичную массу в тесто. Перемешайте

Возьмите форму с высокими бортами. И вылейте в нее тесто. Отправьте выпекаться в предварительно разогретую духовку до 170 градусов на полтора часа

После того, как кекс остудится, смажьте его коньяком и заверните в пергамент в три слоя

Чем дольше он будет стоять, тем вкуснее будет. Смазывать коньяком его нужно каждую неделю

Когда будете подавать кекс на стол, посыпьте сахарной пудрой и украсьте по желанию!

Английский рождественский кекс готов!