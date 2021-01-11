Английский рождественский кекс: начинка этого десерта порадует вас своим богатым фруктовым вкусом

Английский рождественский кекс – совершенное лакомство! Готовить его лучше до рождественских праздников. Так как он будет вкуснее, когда пропитается, постоит.
Английский рождественский кекс: ингредиенты
На тесто
- 200 (двести) мл – молока
- 150 (сто пятьдесят) гр – сахара
- 350 (триста пятьдесят) гр – муки
- 2 (две) ст. ложки – меда
- 2 (две) ч. ложки – разрыхлителя
- 120 (сто двадцать) гр – сливочного масла
- 2 (две) шт – яиц
- Пол ч. ложки – куркумы
- ¼ ч. ложки – имбиря
- ¼ ч. ложки – мускатного ореха
- Щепотка соли
- 10 (десять) гр – ванильного сахара
- Корица и кардамон на кончике ножа
На начинку
- 50 (пятьдесят) гр – тыквенных цукатов
- 40 (сорок) гр – фиников
- 70 (семьдесят) гр – орехов
- 90 (девяносто) гр – изюма
- 40 (сорок) гр – чернослива
- 3 (три) гр – цедры апельсина, лимона
- 5 (пять) гр – сушеных бананов
- 70 (семьдесят) мл – коньяка и 30 (тридцать) мл – для пропитки
Английский рождественский кекс: рецепт
- Финики освободите от косточки. Сухофрукты нарежьте средним кубиком, перемешайте. Залейте коньяком и сутки настаивайте при комнатной температуре
- В кастрюлю насыпьте соль, мед, сахар, сливочное масло
- Добавьте туда же сухофрукты с коньяком. Доведите до кипения
- Добавьте к массе измельченные орехи и разрыхлитель. Перемешайте
- Добавьте просеянную муку, и замесите тесто. Оно должно быть вязким. Остудите
- С сухими специями взбейте яйцо
- Добавьте яичную массу в тесто. Перемешайте
- Возьмите форму с высокими бортами. И вылейте в нее тесто. Отправьте выпекаться в предварительно разогретую духовку до 170 градусов на полтора часа
- После того, как кекс остудится, смажьте его коньяком и заверните в пергамент в три слоя
- Чем дольше он будет стоять, тем вкуснее будет. Смазывать коньяком его нужно каждую неделю
- Когда будете подавать кекс на стол, посыпьте сахарной пудрой и украсьте по желанию!
Английский рождественский кекс готов!
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