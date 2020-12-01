Мне нужно всего 15 минут, чтобы испечь угощение к чаю. В коллекцию простых и быстрых рецептов

Очень люблю такие простые, быстрые и вкусные рецепты. Особенно в тот момент, когда нет времени на готовку чего-то серьезного, а гости на пороге или просто хочется что-то вкусное к чаю. Очень вкусный шоколадный рулет.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сахар, 200 г;

яйца, 4 шт;

какао, 1 ст.л;

ванилин;

разрыхлитель, 1 ч.л;

мука, 1 стакан.

Процесс приготовления

Стакан у меня -200 грамм, поэтому берите такой же.

Для начинки можно использовать вареную сгущенку, любимое варенье, шоколадную пасту, а если есть пара минут времени, взбейте сливки жирные или сметану с сахарной пудрой.

Духовку сразу включайте на 180 градусов.

Миксером взбиваем сахар с яйцами до густой и пышной массы. В среднем, этот процесс занимает около 7 – 10 минут на высокой скорости.

Соединяем муку, какао, разрыхлитель и просеиваем.

Добавляем в массу вместе с ванильным сахаром(по вкусу и желанию). Мешаем аккуратно лопаткой снизу вверх, чтобы не повредить пышность.

Противень застилаем пергаментом и выливаем тесто, разравниваем.

Совет: если нет бумаги, можно просто смазать форму растительным маслом и выпекать корж так.

Выпекаем 7 минут и проверяем готовность зубочисткой.

Вынимаем их духовки, делаем по 3 надреза с двух сторон – противоположных.

Этот прием помогает свернуть рулет без повреждений, корж не будет трескаться.

Смазываем корж начинкой и сворачиваем. Оставляем остывать и потом посыпаем сахарной пудрой, смазываем кремом, взбитыми сливками или сметанным кремом.