Ленивый пирог-шаурма. Подсмотрела этот рецепт у цыганки Галины

Ленивый пирог-шаурма очень легко готовится и получается безумно вкусным.
Ленивый пирог-шаурма: ингредиенты
- Куриное филе – 750 г. (семьсот пятьдесят грамм)
- Армянский лаваш – 2 шт. (две штуки)
- Маринованные грибы – 200-250 г. (двести-двести-пятьдесят грамм)
- Сушёный чеснок – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
- Моцарелла – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
- Карри – щепотка
- Паприка – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
- Перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Заливка:
- Сметана или йогурт – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Сливочное масло – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Яйца – 4 шт. (четыре штуки)
- Кунжут – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
Способ приготовления:
Отварите в кипящей подсоленной воде курицу. Добавьте парочку горошин чёрного перца и лук при варке курицы.
Для заливки смешайте яйца с йогуртом или сметаной и посолите по вкусу. Сливочное масло растопите на водяной бане и добавьте в заливку. Вс6 хорошенько перемешайте.
Для начинки разрежьте готовую курицу мелкими кусочками. На мелкой тёрке натрите сыр, тонкими пластинками нарежьте грибы. Растопите на водяной бане сливочное масло и отложите немного сыра для посыпки пирога.
Специи перемешайте и посыпьте куриное филе после хорошенько перемешайте, каждый из ингредиентов начинки разделите на 4 части.
Листы лаваша разделите на 2 части. Выложите на одну половину листа лаваша четвёртую часть грибов, курицы и сыра.
Расположите начинку, не доходя около 2-3 см до края. В итоге должен получиться рулетик из лаваша с начинкой. Проделайте то же самое с остальными листами лаваша.
Разделите каждый из рулетов на 4 равные части. Форму для запекания застелите пергаментной бумагой, после на дно формы выложите рулеты с начинкой.
По рулетикам сверху столовой ложкой разложите заливку. Посыпьте сверху кунжутом и сыром. Пирог выпекайте 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
Ленивый пирог-шаурма: Видео
Пирог получается аппетитным и невероятно вкусным.
Приятного аппетита!
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