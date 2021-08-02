Ленивый пирог-шаурма. Подсмотрела этот рецепт у цыганки Галины

Ленивый пирог-шаурма очень легко готовится и получается безумно вкусным.

Ленивый пирог-шаурма: ингредиенты

Куриное филе – 750 г. (семьсот пятьдесят грамм) Армянский лаваш – 2 шт. (две штуки) Маринованные грибы – 200-250 г. (двести-двести-пятьдесят грамм) Сушёный чеснок – ½ ч. л. (пол чайной ложки) Моцарелла – 250 г. (двести пятьдесят грамм) Карри – щепотка Паприка – ½ ч. л. (пол чайной ложки) Перец – по вкусу Соль – по вкусу

Заливка:

Сметана или йогурт – 150 г. (сто пятьдесят грамм) Сливочное масло – 50 г. (пятьдесят грамм) Яйца – 4 шт. (четыре штуки) Кунжут – 1 ч. л. (одна чайная ложка) Соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)

Способ приготовления:

Отварите в кипящей подсоленной воде курицу. Добавьте парочку горошин чёрного перца и лук при варке курицы.

Для заливки смешайте яйца с йогуртом или сметаной и посолите по вкусу. Сливочное масло растопите на водяной бане и добавьте в заливку. Вс6 хорошенько перемешайте.

Для начинки разрежьте готовую курицу мелкими кусочками. На мелкой тёрке натрите сыр, тонкими пластинками нарежьте грибы. Растопите на водяной бане сливочное масло и отложите немного сыра для посыпки пирога.

Специи перемешайте и посыпьте куриное филе после хорошенько перемешайте, каждый из ингредиентов начинки разделите на 4 части.

Листы лаваша разделите на 2 части. Выложите на одну половину листа лаваша четвёртую часть грибов, курицы и сыра.

Расположите начинку, не доходя около 2-3 см до края. В итоге должен получиться рулетик из лаваша с начинкой. Проделайте то же самое с остальными листами лаваша.

Разделите каждый из рулетов на 4 равные части. Форму для запекания застелите пергаментной бумагой, после на дно формы выложите рулеты с начинкой.

По рулетикам сверху столовой ложкой разложите заливку. Посыпьте сверху кунжутом и сыром. Пирог выпекайте 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Ленивый пирог-шаурма: Видео

Пирог получается аппетитным и невероятно вкусным.

Приятного аппетита!