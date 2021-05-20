Салат из брокколи для похудения. Вкусный и полезный салатик для любителей здорового питания

Салат из брокколи для похудения не только диетический, но и полезный. В нём много витаминов и других полезных веществ.

Салат из брокколи для похудения: ингредиенты

Йогурт – 2 ст. л. (две столовых ложки) Брокколи – 350 г. (триста пятьдесят грамм) Чеснок – 1 з. (один зубчик) Сладкий перец – 1 шт. (одна штука) Оливковое масло – 1 ст. л. (одна столовая ложка) Перец – по вкусу Соль – по вкусу

Рецепт приготовления:

Разберите на соцветия брокколи и положите в сотейник.

Налейте в кастрюлю воду, доведите до кипения и поставьте сверху сотейник с брокколи. Накройте всё крышкой и готовьте 4-5 минут.

Полностью остудите готовую капусту, потом нарежьте на более мелкие части. Переложите её в салатник.

Очистите сладкий перец от семян и нарежьте небольшой соломкой. Добавьте к капусте.

В йогурт добавьте перец, соль и чеснок, пропущенный через пресс. Влейте оливковое масло и всё перемешайте, заправьте салат готовым соусом. Перемешайте и подавайте к столу.

Салат из брокколи для похудения просто находка для тех, кто сидит на диете.

Приятного аппетита!