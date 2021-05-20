Салат из брокколи для похудения. Вкусный и полезный салатик для любителей здорового питания

Салат из брокколи для похудения не только диетический, но и полезный. В нём много витаминов и других полезных веществ.
Салат из брокколи для похудения: ингредиенты
- Йогурт – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Брокколи – 350 г. (триста пятьдесят грамм)
- Чеснок – 1 з. (один зубчик)
- Сладкий перец – 1 шт. (одна штука)
- Оливковое масло – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Разберите на соцветия брокколи и положите в сотейник.
- Налейте в кастрюлю воду, доведите до кипения и поставьте сверху сотейник с брокколи. Накройте всё крышкой и готовьте 4-5 минут.
- Полностью остудите готовую капусту, потом нарежьте на более мелкие части. Переложите её в салатник.
- Очистите сладкий перец от семян и нарежьте небольшой соломкой. Добавьте к капусте.
- В йогурт добавьте перец, соль и чеснок, пропущенный через пресс. Влейте оливковое масло и всё перемешайте, заправьте салат готовым соусом. Перемешайте и подавайте к столу.
Салат из брокколи для похудения просто находка для тех, кто сидит на диете.
Приятного аппетита!
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