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В гостях вымакивала даже соус, но узнала рецепт и готовлю сама! Закуска из селедки в горчичном соусе

Очень многие продукты удачно сочетаются между собой. К примеру, если замариновать сельдь в горчичном соусе, у вас получится очень вкусная и пикантная закуска. Я когда-то попробовала в гостях такое блюдо и теперь сама всегда его делаю.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • сельдь малосольная, 1 шт;
  • сардина иваси малосольная по желанию, 200 г;
  • лук, 1 шт;
  • укроп свежий;
  • горчица любая, сладкая в зернах, острая, 2 ст.л;
  • майонез, 1 ст.л;
  • масло растительное, 2 ст.л;
  • сахар, 0.5 ч.л;
  • сок 1 лимона или лайма.

В гостях вымакивала даже соус, но узнала рецепт и готовлю сама! Закуска из селедки в горчичном соусе

Процесс приготовления

Рыбу разделываем, убираем все лишнее и режем порционными кусочками.

Лук режем тонкими полукольцами – чем тоньше, тем будет вкуснее, когда он замаринуется вместе с рыбой.

Смешиваем лук с рыбой.

Мелко режем укроп и добавляем к рыбе.

Для заливки смешиваем горчицу с майонезом и соком лимона или лайма.

Совет: если нет цитрусовых, можно влить уксус обычный или яблочный.

Добавляем сахар и растительное масло, перемешиваем.

Соус заливаем в рыбу, все перемешиваем.

Емкость накрываем и оставляем мариноваться на несколько часов.

При подаче вы можете еще и украсить блюдо зеленью.

В гостях вымакивала даже соус, но узнала рецепт и готовлю сама! Закуска из селедки в горчичном соусе

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