В гостях вымакивала даже соус, но узнала рецепт и готовлю сама! Закуска из селедки в горчичном соусе

Очень многие продукты удачно сочетаются между собой. К примеру, если замариновать сельдь в горчичном соусе, у вас получится очень вкусная и пикантная закуска. Я когда-то попробовала в гостях такое блюдо и теперь сама всегда его делаю.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сельдь малосольная, 1 шт;
- сардина иваси малосольная по желанию, 200 г;
- лук, 1 шт;
- укроп свежий;
- горчица любая, сладкая в зернах, острая, 2 ст.л;
- майонез, 1 ст.л;
- масло растительное, 2 ст.л;
- сахар, 0.5 ч.л;
- сок 1 лимона или лайма.
Процесс приготовления
Рыбу разделываем, убираем все лишнее и режем порционными кусочками.
Лук режем тонкими полукольцами – чем тоньше, тем будет вкуснее, когда он замаринуется вместе с рыбой.
Смешиваем лук с рыбой.
Мелко режем укроп и добавляем к рыбе.
Для заливки смешиваем горчицу с майонезом и соком лимона или лайма.
Совет: если нет цитрусовых, можно влить уксус обычный или яблочный.
Добавляем сахар и растительное масло, перемешиваем.
Соус заливаем в рыбу, все перемешиваем.
Емкость накрываем и оставляем мариноваться на несколько часов.
При подаче вы можете еще и украсить блюдо зеленью.
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