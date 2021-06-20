Бельгийское рагу на пиве. Ароматное блюдо для сытного ужина

Бельгийское рагу на пиве получается очень ароматной, с ярким вкусом пряностей.

Бельгийское рагу на пиве: ингредиенты

Бельгийское рагу на пиве

  1. Говядина без костей — 1,4 кг. (один килограмм четыреста грамм)
  2. Нежирный бекон — 80 гр. (восемьдесят грамм)
  3. Пиво тёмное — 1 л. (один литр)
  4. Тёмный сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  5. Крупянистая горчица — 3 ст. л (три столовые ложки)
  6. Луковица крупная
  7. Ароматный хлеб — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  8. Свежий тимьян — 4 в. (четыре веточки)
  9. Петрушка — один пучок
  10. Молотая гвоздика — 1/3 ч.л (одна треть чайной ложки)
  11. Молотый перец — 1/2 ч. л (пол чайной ложки)
  12. Молотая корица — 1/2 ч. л (пол чайной ложки)
  13. Масло растительное — 2 ст. л (две столовые ложки)
  14. Соль — по вкусу
  15. Лист лавровый

Рецепт приготовления:

  • Мясо и хлеб нарежьте кубиками, лук мелко нарубите.
  • Разогрейте масло и выложите мясо на расстоянии друг от друга одним слоем. Обжарьте на сильном огне с двух сторон до румяной корочки партиями, по 3-4 минуты каждая.
  • Лук пассируйте до румяности.
  • Бекон нарежьте соломкой и выложите к луку. Прожарьте ещё 2-3 минуты.
  • Выложите приправы в глубокий сотейник, затем жареное мясо и пиво. Хорошенько перемешайте лопаткой и доведите до кипения.
  • Затем выложите хлеб и ещё раз перемешайте.
  • Готовьте ещё 10 минут на слабом огне при открытой крышке.
  • Затем сотейник накройте крышкой и томите на слабом огне 3 часа. Один раз в полчаса перемешивайте.
  • Подавайте в горячем виде, посыпав зеленью.

Бельгийское рагу на пиве готово к подаче на стол.

Бельгийское рагу на пиве. Ароматное блюдо для сытного ужина 2

Приятного аппетита!

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