Бельгийское рагу на пиве. Ароматное блюдо для сытного ужина

Бельгийское рагу на пиве получается очень ароматной, с ярким вкусом пряностей.
Бельгийское рагу на пиве: ингредиенты
- Говядина без костей — 1,4 кг. (один килограмм четыреста грамм)
- Нежирный бекон — 80 гр. (восемьдесят грамм)
- Пиво тёмное — 1 л. (один литр)
- Тёмный сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Крупянистая горчица — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Луковица крупная
- Ароматный хлеб — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Свежий тимьян — 4 в. (четыре веточки)
- Петрушка — один пучок
- Молотая гвоздика — 1/3 ч.л (одна треть чайной ложки)
- Молотый перец — 1/2 ч. л (пол чайной ложки)
- Молотая корица — 1/2 ч. л (пол чайной ложки)
- Масло растительное — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Соль — по вкусу
- Лист лавровый
Рецепт приготовления:
- Мясо и хлеб нарежьте кубиками, лук мелко нарубите.
- Разогрейте масло и выложите мясо на расстоянии друг от друга одним слоем. Обжарьте на сильном огне с двух сторон до румяной корочки партиями, по 3-4 минуты каждая.
- Лук пассируйте до румяности.
- Бекон нарежьте соломкой и выложите к луку. Прожарьте ещё 2-3 минуты.
- Выложите приправы в глубокий сотейник, затем жареное мясо и пиво. Хорошенько перемешайте лопаткой и доведите до кипения.
- Затем выложите хлеб и ещё раз перемешайте.
- Готовьте ещё 10 минут на слабом огне при открытой крышке.
- Затем сотейник накройте крышкой и томите на слабом огне 3 часа. Один раз в полчаса перемешивайте.
- Подавайте в горячем виде, посыпав зеленью.
Бельгийское рагу на пиве готово к подаче на стол.
Приятного аппетита!
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