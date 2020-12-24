Рецепт находка. Свинина в духовке, тающая во рту: простой рецепт без заморочек

Запеченная с медом, аджикой и специями свинина в духовке, будет очень вкусной, мягкой и сочной, как в горячем, так и в холодном виде. Этот рецепт я нашла давно и уже много лет им пользуюсь и радую свою семью.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- шея, грудинка или подчеревок, 1.2 кг;
- соль, 2\3 ст.л;
- перец, паприка, кориандр по 1 ч.л;
- аджика или острый кетчуп, 2 чт.л;
- мед, 1 ч.л.
Процесс приготовления
Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами.
По всей поверхности делаем надрезы глубиной около 5 мм.
Солим и перчим, посыпаем паприкой и кориандром. Очень хорошо втираем смесь в мясо со всех сторон.
Оборачиваем мясо пленкой и отправляем в холодильник на несколько часов, а лучше всего, на всю ночь.
Выкладываем мясо в форму на небольшую решетку – так будет стекать жир и закуска получится сочной, но без лишнего жира.
Ставим в духовку на 40 минут при 180 градусах.
Для глазури смешиваем мед, аджику или кетчуп и паприку. Перемешивае6м.
Смазываем глазурью мясо и допекаем еще минут 20.
Можно подавать закуску в качестве горячего блюда или остудить, порезать ломтиками и выложить нарезкой.
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