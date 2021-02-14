Очень вкусная чесночная картошка, запеченная в духовке – великолепный гарнир

Запеченная в духовке чесночная картошка – прекрасный гарнир, который прекрасно дополнит любое мясное блюдо. Попробуйте приготовить такую картошечку. Готовить ее очень просто, а получается она невероятно вкусной и ароматной.

Вкусная чесночная картошка, запеченная в духовке – ингредиенты:

четыре картофеля

семьдесят граммов сливочного масла

пятьдесят граммов сыра

две столовые ложки сметаны

четыре зубчика чеснока

укроп

соль и черный молотый перец – по вкусу

растительное масло

Вкусная картошка, запеченная в духовке – приготовление

Начать нужно с картошки:

Картошку хорошо помыть губочкой, поместить ее в глубокую кастрюлю, залить кипятком.

Воду подсолить и варить картошку до готовности.

Пока варится картошка, нужно приготовить начинку:

Сливочное масло заранее достать из холодильника и оставить, чтобы оно стало мягким.

В глубокую емкость отправить размягченное сливочное масло.

Сыр натереть на мелкой терке и отправить туда же.

Чеснок почистить и выдавить чесноковыжималкой прямо в емкость с маслом и сыром.

Добавить сметану.

Укроп помыть и мелко нарезать. Отправить в ту же емкость.

Посолить, поперчить и все хорошо перемешать.

А теперь снова перейдем к картошке:

Отваренный картофель выложить из кастрюли и подождать, пока остынет.

Взять форму, в которой будет запекаться картофель, смазать растительным маслом.

Остывший картофель поделить пополам и на каждую половинку намазать толстым слоем начинку.

Картофель отправить в форму.

Форму с картофелем отправить в духовку на двадцать минут.

Запекать картофель следует при температуре двести градусов.

Через двадцать минут наша вкусная чесночная картошка будет готова. Достать ее из духовки, переложить в красивое блюдо и можно подать к столу.

Такая запеченная в духовке картошка обязательно всем очень нравится. Съедают ее за раз.

Так что и Вы поторопитесь к столу, чтобы и Вам досталась порция вкуснейшей картошки.

Приятного аппетита!