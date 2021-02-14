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Очень вкусная чесночная картошка, запеченная в духовке – великолепный гарнир

Запеченная в духовке чесночная картошка – прекрасный гарнир, который прекрасно дополнит любое мясное блюдо. Попробуйте приготовить такую картошечку. Готовить ее очень просто, а получается она невероятно вкусной и ароматной.

Вкусная чесночная картошка, запеченная в духовке – ингредиенты:

Очень вкусная чесночная картошка, запеченная в духовке – великолепный гарнир

  • четыре картофеля
  • семьдесят граммов сливочного масла
  • пятьдесят граммов сыра
  • две столовые ложки сметаны
  • четыре зубчика чеснока
  • укроп
  • соль и черный молотый перец – по вкусу
  • растительное масло

Вкусная картошка, запеченная в духовке – приготовление

Очень вкусная чесночная картошка, запеченная в духовке – великолепный гарнир

Начать нужно с картошки:

  • Картошку хорошо помыть губочкой, поместить ее в глубокую кастрюлю, залить кипятком.
  • Воду подсолить и варить картошку до готовности.

Пока варится картошка, нужно приготовить начинку:

  • Сливочное масло заранее достать из холодильника и оставить, чтобы оно стало мягким.
  • В глубокую емкость отправить размягченное сливочное масло.
  • Сыр натереть на мелкой терке и отправить туда же.
  • Чеснок почистить и выдавить чесноковыжималкой прямо в емкость с маслом и сыром.
  • Добавить сметану.
  • Укроп помыть и мелко нарезать. Отправить в ту же емкость.
  • Посолить, поперчить и все хорошо перемешать.

А теперь снова перейдем к картошке:

  • Отваренный картофель выложить из кастрюли и подождать, пока остынет.
  • Взять форму, в которой будет запекаться картофель, смазать растительным маслом.

Очень вкусная чесночная картошка, запеченная в духовке – великолепный гарнир

  • Остывший картофель поделить пополам и на каждую половинку намазать толстым слоем начинку.
  • Картофель отправить в форму.
  • Форму с картофелем отправить в духовку на двадцать минут.
  • Запекать картофель следует при температуре двести градусов.

Через двадцать минут наша вкусная чесночная картошка будет готова. Достать ее из духовки, переложить в красивое блюдо и можно подать к столу.

Очень вкусная чесночная картошка, запеченная в духовке – великолепный гарнир

Такая запеченная в духовке картошка обязательно всем очень нравится. Съедают ее за раз.

Так что и Вы поторопитесь к столу, чтобы и Вам досталась порция вкуснейшей картошки.

Приятного аппетита!

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