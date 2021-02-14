Очень вкусная чесночная картошка, запеченная в духовке – великолепный гарнир

Запеченная в духовке чесночная картошка – прекрасный гарнир, который прекрасно дополнит любое мясное блюдо. Попробуйте приготовить такую картошечку. Готовить ее очень просто, а получается она невероятно вкусной и ароматной.
Вкусная чесночная картошка, запеченная в духовке – ингредиенты:
- четыре картофеля
- семьдесят граммов сливочного масла
- пятьдесят граммов сыра
- две столовые ложки сметаны
- четыре зубчика чеснока
- укроп
- соль и черный молотый перец – по вкусу
- растительное масло
Вкусная картошка, запеченная в духовке – приготовление
Начать нужно с картошки:
- Картошку хорошо помыть губочкой, поместить ее в глубокую кастрюлю, залить кипятком.
- Воду подсолить и варить картошку до готовности.
Пока варится картошка, нужно приготовить начинку:
- Сливочное масло заранее достать из холодильника и оставить, чтобы оно стало мягким.
- В глубокую емкость отправить размягченное сливочное масло.
- Сыр натереть на мелкой терке и отправить туда же.
- Чеснок почистить и выдавить чесноковыжималкой прямо в емкость с маслом и сыром.
- Добавить сметану.
- Укроп помыть и мелко нарезать. Отправить в ту же емкость.
- Посолить, поперчить и все хорошо перемешать.
А теперь снова перейдем к картошке:
- Отваренный картофель выложить из кастрюли и подождать, пока остынет.
- Взять форму, в которой будет запекаться картофель, смазать растительным маслом.
- Остывший картофель поделить пополам и на каждую половинку намазать толстым слоем начинку.
- Картофель отправить в форму.
- Форму с картофелем отправить в духовку на двадцать минут.
- Запекать картофель следует при температуре двести градусов.
Через двадцать минут наша вкусная чесночная картошка будет готова. Достать ее из духовки, переложить в красивое блюдо и можно подать к столу.
Такая запеченная в духовке картошка обязательно всем очень нравится. Съедают ее за раз.
Так что и Вы поторопитесь к столу, чтобы и Вам досталась порция вкуснейшей картошки.
Приятного аппетита!
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